जेल में चल रहा था जश्न, 22 फीट की दीवार फांदकर 'कंबल' के सहारे फरार हो गए दो कैदी; 6 अफसर सस्पेंड

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला कारागार में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। नए साल के जश्न में डूबे जेल प्रशासन के बीच दो कैदी फिल्मी अंदाज में 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए। घटना चार जनवरी की रात की है, जब जेल के भीतर टेंट लगाकर कार्यक्रम चल रहा था, गीत-संगीत और नृत्य हो रहा था।

इसी दौरान पाक्सो एक्ट में बंद डिंपी उर्फ शिवा और आर्म्स एक्ट के आरोपी अंकित ने कंबलों की रस्सी बनाकर महिला बैरक के पास से दीवार पार कर ली। पांच जनवरी की सुबह गिनती में दो कैदी कम मिले, तब अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी की संस्तुति पर जेल अधीक्षक सहित जेलर, डिप्टी जेलर और तीन वार्डरों को निलंबित कर दिया गया।