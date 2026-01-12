मेरी खबरें
    जेल में चल रहा था जश्न, 22 फीट की दीवार फांदकर 'कंबल' के सहारे फरार हो गए दो कैदी; 6 अफसर सस्पेंड

    उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला कारागार में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। नए साल के जश्न में डूबे जेल प्रशासन के बीच दो कैदी फिल्मी अंदाज में 22 फी ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 10:01:42 AM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 10:01:42 AM (IST)
    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला कारागार में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। नए साल के जश्न में डूबे जेल प्रशासन के बीच दो कैदी फिल्मी अंदाज में 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए। घटना चार जनवरी की रात की है, जब जेल के भीतर टेंट लगाकर कार्यक्रम चल रहा था, गीत-संगीत और नृत्य हो रहा था।

    इसी दौरान पाक्सो एक्ट में बंद डिंपी उर्फ शिवा और आर्म्स एक्ट के आरोपी अंकित ने कंबलों की रस्सी बनाकर महिला बैरक के पास से दीवार पार कर ली। पांच जनवरी की सुबह गिनती में दो कैदी कम मिले, तब अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी की संस्तुति पर जेल अधीक्षक सहित जेलर, डिप्टी जेलर और तीन वार्डरों को निलंबित कर दिया गया।


    जांच में क्या निकला

    जांच में सामने आया कि फरारी के वक्त बिजली गुल थी, जिससे सीसीटीवी कैमरे बंद थे। आशंका जताई जा रही है कि दोनों कैदी मुख्य गेट से भी निकल सकते हैं। पुलिस ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली व यूपी में दबिश दी जा रही है।

    घटना के बाद सुरक्षा कारणों से 85 बंदियों की बैरक बदली गई है और आपसी मेलजोल पर सख्ती की गई है। कारागार मंत्री ने मामले को गंभीर लापरवाही बताते हुए जेल अधीक्षक को फटकार लगाई है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।

    अधिकारियों का क्या कहना

    विनोद कुमार, एसपी का कहना है कि "जेल से फरार अंकित को पुलिस ने चोरी की गई धान, तमंचा और लोडर के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद ही उसे जेल में भेजा गया था। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि सुबह करीब नौ बजे तक अंकित और डिंपी देखे गए थे। जेल में चल रहे कार्यक्रम के प्रचलित वीडियो किस दिन के हैं इसकी भी जांच कराई जा रही है।"

