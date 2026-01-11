माघ मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ‘मेला सेवा एप’ का शुभारंभ, QR कोड से मिलेगा डिजिटल मार्गदर्शन
HighLights
- मुख्यमंत्री ने ‘माघ मेला सेवा एप’ का शुभारंभ किया
- विभिन्न सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराएगा
- जनप्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की
डिजिटल डेस्क। प्रयागराज में आयोजित हो रहे माघ मेले में इस वर्ष श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेला प्रशासन द्वारा कई आधुनिक और तकनीकी नवाचार किए गए हैं।
इन्हीं प्रयासों की कड़ी में ‘माघ मेला सेवा एप’ को शामिल किया गया है, जो मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक डिजिटल सहायक की भूमिका निभाएगा। शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेला क्षेत्र पहुंचकर इस एप का औपचारिक उद्घाटन किया।
मुख्यमंत्री ने ‘माघ मेला सेवा एप’ का शुभारंभ किया
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माघ मेले के आगामी प्रमुख स्नान पर्वों की तैयारियों की समीक्षा के लिए मेला क्षेत्र पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की, जिसमें श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने तीर्थयात्रियों को डिजिटल मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से ‘माघ मेला सेवा एप’ का शुभारंभ किया।
विभिन्न सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराएगा
यह एप श्रद्धालुओं को मेले से जुड़ी विभिन्न सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराएगा। मेला अधिकारी ऋषिराज के अनुसार, इस एप को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि मेला क्षेत्र के किसी भी हिस्से में मौजूद श्रद्धालु या पर्यटक अपनी समस्या सीधे मेला प्रशासन तक पहुंचा सकता है।
इसके लिए मेला क्षेत्र में स्थापित सभी बिजली के खंभों पर QR कोड लगाए गए हैं। श्रद्धालु इन QR कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन कर एक ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से अपनी समस्या या सुझाव दर्ज कर सकते हैं।
पहली बार डिजिटल शिकायत एवं मार्गदर्शन व्यवस्था लागू
समस्या दर्ज होते ही मेला प्रशासन के संबंधित विभागों की टीमें सक्रिय होकर उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगी। माघ मेले में पहली बार इस तरह की डिजिटल शिकायत एवं मार्गदर्शन व्यवस्था लागू की गई है, जिससे प्रशासन और श्रद्धालुओं के बीच सीधा संवाद संभव हो सकेगा।
यह पहल माघ मेले को तकनीक से जोड़ते हुए उसे अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और श्रद्धालु-अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।