माघ मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ‘मेला सेवा एप’ का शुभारंभ, QR कोड से मिलेगा डिजिटल मार्गदर्शन

डिजिटल डेस्क। प्रयागराज में आयोजित हो रहे माघ मेले में इस वर्ष श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेला प्रशासन द्वारा कई आधुनिक और तकनीकी नवाचार किए गए हैं। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में ‘माघ मेला सेवा एप’ को शामिल किया गया है, जो मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक डिजिटल सहायक की भूमिका निभाएगा। शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेला क्षेत्र पहुंचकर इस एप का औपचारिक उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री ने ‘माघ मेला सेवा एप’ का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माघ मेले के आगामी प्रमुख स्नान पर्वों की तैयारियों की समीक्षा के लिए मेला क्षेत्र पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की, जिसमें श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विस्तार से चर्चा की गई।