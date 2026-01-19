स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अन्न-जल त्याग कर अनशन पर बैठे, बोले-मौनी अमावस्या पर मेरी हत्या की साजिश रची गई थी

डिजिटल डेस्क। माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान पर्व के दौरान संगम में शोभायात्रा के साथ स्नान करने जा रहे जगद्गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को रोके जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। स्वयं के अपमान और शिष्यों के साथ पुलिस द्वारा की गई कथित अभद्रता से आहत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मेला प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं।

बीते 24 घंटे से वह अपने शिविर के बाहर अन्न-जल त्याग कर अनशन पर हैं। उनका कहना है कि जब तक मेला प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम के लिए सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगता और उन्हें ससम्मान संगम में स्नान नहीं कराया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।