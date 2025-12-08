मेरी खबरें
    पड़ोस गांव की लड़कियों ने सोने की बाली के लालच में बच्ची के काट दिए कान, घरवालों को खेत में बेहोश मिली

    UP News: सोने की बाली पाने का लालच किस हद तक हैवानियत का रूप ले सकता है, इसका उदाहरण रविवार शाम प्रयागराज के एक गांव में देखने को मिला। प्रयागराज जिले के सोरांव गांव में खेत में गई एक किशोरी का दो लड़कियों ने कान काट लिया।

    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 02:46:27 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 02:47:17 PM (IST)
    पड़ोस गांव की लड़कियों ने सोने की बाली के लालच में बच्ची के काट दिए कान, घरवालों को खेत में बेहोश मिली
    पड़ोस गांव की लड़कियों ने सोने की बाली के लालच में बच्ची के काट दिए कान। सांकेतिक फोटो

    1. यूपी के प्रयागराज के एक गांव में हुई घटना
    2. दोनों आरोपित लड़कियों पर मामला दर्ज
    3. अस्पताल में भर्ती है पीड़ित किशोरी

    डिजिटल डेस्कः सोने की बाली पाने का लालच किस हद तक हैवानियत का रूप ले सकता है, इसका उदाहरण रविवार शाम प्रयागराज के एक गांव में देखने को मिला। प्रयागराज जिले के सोरांव गांव में खेत में गई एक किशोरी का दो लड़कियों ने कान काट लिया। उन्होंने किशोरी का कान इसलिए काटा क्योंकि किशोरी ने कान में पहनी हुई सोने की अपनी बाली उन्हें देने से इनकार कर दिया।

    किशोरी से सोने की बाली लेने के बाद दोनों लड़कियां वहां से फरार हो गईं। वहीं कान कटने से किशोरी दर्द की वजह से खेत में ही बेहोश हो गई। देर हो जाने पर जब उसके परिजन उसे ढूंढने निकले के लिए तो, वो अचेत अवस्था में खेत में मिली। परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए। इलाज के लिए उसे बेली में भर्ती कराया गया है।


    पड़ोसी गांव की दो लड़कियों ने अचानक हमला कर दिया

    पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार, खेत में अकेली गई किशोरी पर पड़ोसी गांव की दो लड़कियों ने अचानक हमला कर दिया। दोनों लड़कियां उससे कान की बाली मांगने लगीं, लेकिन किशोरी ने उन्हें सोने की अपनी बाली देने से इनकार कर दिया। जब उसने अपनी कान की सोने की बाली देने से मना किया तो पड़ोस गांव की दोनों लड़कियों ने ब्लेड से उसका कान काट दिया और सोने की उसकी बाली लेकर मौके से तुरंत फरार हो गईं।

    किशोरी वहीं खेत में बेसुध होकर गिर पड़ी

    दर्द से तड़पती किशोरी वहीं खेत में बेसुध होकर गिर पड़ी। काफी देर बाद जब किशोरी अपने घर नहीं पहुंची तो परिजन को चिंता होने लगी। उन्होंने उसकी खोज शुरू की। खोजते-खोजते जब वह खेत पहुंचे, तो देखा कि उनकी बच्ची घायल अवस्था में बेहोश पड़ी है। उसकी गंभीर हालत देखकर परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए। जहां डॉक्टरों की सलाह पर परिजन ने किशोरी को भर्ती कराया। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपित लड़कियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी है।

    किशोरी के पिता ने क्या कहा?

    सोरांव के बादलपुर सेवाईथ गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार पटेल द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया है कि उसकी बेटी जाह्नवी पटेल रविवार दोपहर तीन बजे खेत की तरफ गई थी। वहां पहले से मौजूद बढ़ईया गांव की शांति पटेल और एक अन्य लड़की ने उसकी बेटी जाह्नवी से कान में पहनी हुई बाली मांगी। उसकी बेटी ने सोने की बताकर उन्हें बाली देने से मना कर दिया। आरोप है कि जाह्नवी के मना करने पर दोनों लड़कियों ने उसके कान काट दिए और सोने की बाली लेकर वहां से भाग गईं।

