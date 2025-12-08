पड़ोस गांव की लड़कियों ने सोने की बाली के लालच में बच्ची के काट दिए कान, घरवालों को खेत में बेहोश मिली

डिजिटल डेस्कः सोने की बाली पाने का लालच किस हद तक हैवानियत का रूप ले सकता है, इसका उदाहरण रविवार शाम प्रयागराज के एक गांव में देखने को मिला। प्रयागराज जिले के सोरांव गांव में खेत में गई एक किशोरी का दो लड़कियों ने कान काट लिया। उन्होंने किशोरी का कान इसलिए काटा क्योंकि किशोरी ने कान में पहनी हुई सोने की अपनी बाली उन्हें देने से इनकार कर दिया।

किशोरी से सोने की बाली लेने के बाद दोनों लड़कियां वहां से फरार हो गईं। वहीं कान कटने से किशोरी दर्द की वजह से खेत में ही बेहोश हो गई। देर हो जाने पर जब उसके परिजन उसे ढूंढने निकले के लिए तो, वो अचेत अवस्था में खेत में मिली। परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए। इलाज के लिए उसे बेली में भर्ती कराया गया है।