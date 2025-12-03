मेरी खबरें
    प्रिंसिपल को बता देना, गोली मैंने चलाई है...धमकी देते हुए छात्र ने कॉलेज परिसर में की फायरिंग

    UP News: उत्तर प्रदेश के एक कॉलेज परिसर में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक अज्ञात युवक ने खुलेआम तमंचे से दो राउंड फायरिंग कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से छात्र-छात्राओं और स्टाफ में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Wed, 03 Dec 2025 04:46:56 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Dec 2025 04:47:52 PM (IST)
    प्रिंसिपल को बता देना, गोली मैंने चलाई है...धमकी देते हुए छात्र ने कॉलेज परिसर में की फायरिंग
    धमकी देते हुए छात्र ने कॉलेज परिसर में की फायरिंग।

    HighLights

    1. सिर पर कपड़ा बांधे हुए कॉलेज परिसर में दाखिल हुआ
    2. धमकी देने के बाद कॉलेज परिसर से फरार हो गया
    3. सीसीटीव से आरोपित की पहचान की कोशिश

    डिजिटल डेस्क। जेवी जैन कॉलेज परिसर में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक अज्ञात युवक ने खुलेआम तमंचे से दो राउंड फायरिंग कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से छात्र-छात्राओं और स्टाफ में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घटना कॉलेज के मुख्य गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट रूप से कैद हुई है। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी है।

    सिर पर कपड़ा बांधे हुए कॉलेज परिसर में दाखिल हुआ

    घटना सुबह करीब 10:46 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, एक युवक सिर पर कपड़ा बांधे हुए कॉलेज परिसर में दाखिल हुआ। कुछ देर तक वह परिसर में घूमता रहा, जिसके बाद वह मुख्य गेट की ओर बढ़ा। मौका मिलते ही उसने तमंचा निकालकर अचानक दो राउंड फायरिंग कर दी। गोली की आवाज से वहां मौजूद छात्र-छात्राओं और स्टॉफ में अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोग सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे।


    धमकी देने के बाद कॉलेज परिसर से फरार हो गया

    फायरिंग के बाद युवक गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड के पास गया और कथित रूप से धमकी भरे लहजे में कहा कि वह प्रिंसिपल को बता दे कि गोली उसी ने चलाई है। धमकी देने के बाद वह आरोपी कॉलेज परिसर से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ले लिया गया है, जिसमें आरोपी युवक हथियार के साथ दिखाई दे रहा है।

    सीसीटीव से आरोपित की पहचान की कोशिश

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फुटेज के आधार पर उसकी पहचान की कोशिश की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कॉलेज प्रशासन ने घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। वहीं, छात्रों और अभिभावकों में इस घटना को लेकर काफी चिंता देखी जा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और कैंपस की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।

