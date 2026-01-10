शातिर चोर की 'लंगड़ी चाल' ने खोल दिया राज, वाराणसी में 3 करोड़ की ज्वेलरी की चोरी में 5 गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क। मुंबई के एक सोना कारोबारी के वाराणसी स्थित कार्यालय से 5 जनवरी को हुई करीब 2,122 ग्राम सोने के जेवरात की चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। जांच में सामने आया कि इस वारदात को किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि कारोबारी के ही कर्मचारी तारक घोराई ने अपने चार साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था।

पुलिस के अनुसार, चोरी की साजिश पहले से रची गई थी। सर्विलांस से बचने के लिए तारक अपने तीन साथियों के साथ गाजीपुर पार्टी करने चला गया, जबकि गिरोह के एक अन्य सदस्य ने डुप्लीकेट चाबी की मदद से दुकान का शटर और तिजोरी खोलकर लगभग तीन करोड़ रुपये मूल्य के जेवरात समेट लिए और दुकान बंद कर फरार हो गया।