UP वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी, 25 लाख 'डुप्लीकेट' नाम चिह्नित, प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 12.55 करोड़ पार

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने आज मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान (SIR) का पहला ड्राफ्ट प्रकाशित कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि इस बार तकनीक और जमीनी सर्वे की मदद से सूची को काफी हद तक 'फिल्टर' किया गया है, जिसके सुखद परिणाम सामने आए हैं।

25 लाख 'दोहरे' मतदाताओं की हुई पहचान इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि 25 लाख से ज्यादा ऐसे नामों को चिह्नित करना रहा, जो एक से अधिक स्थानों पर दर्ज थे। डेटा मिलान के जरिए इन विसंगतियों को दूर किया जा रहा है ताकि फर्जी मतदान की संभावना को खत्म किया जा सके। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अब मतदाताओं की कुल संख्या 12 करोड़ 55 लाख 56 हजार 25 तक पहुंच गई है।