मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मां की गोद से दुधमुंहे बच्चे को उठा ले गया भेड़िया, झाड़ियों में मिले कपड़े

    wolf attacks in Bahraich: उत्तर प्रदेश के बहराइच के कैसरगंज रेंज स्थित मल्लाहनपुरवा गांव में भेड़िए का आतंक एक बार फिर भयावह रूप लेकर सामने आया है। शनिवार देर रात भेड़िया अचानक एक घर में घुसा और चार माह के दुधमुंहे बच्चे को जबड़ों में दबोचकर बाहर ले भागा।

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 04:34:42 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Dec 2025 04:35:49 PM (IST)
    मां की गोद से दुधमुंहे बच्चे को उठा ले गया भेड़िया, झाड़ियों में मिले कपड़े
    यूपी के बहराइच में मां की गोद से दुधमुंहे बच्चे को उठा ले गया भेड़िया।

    HighLights

    1. बच्चे के कुछ कपड़े गांव से दूर झाड़ियों में मिले
    2. निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही
    3. बहराइच के कैसरगंज रेंज स्थित मल्लाहनपुरवा की घटना

    डिजिटल डेस्कः बहराइच के कैसरगंज रेंज स्थित मल्लाहनपुरवा गांव में भेड़िए का आतंक एक बार फिर भयावह रूप लेकर सामने आया है। शनिवार देर रात हुई इस दिल दहला देने वाली घटना में एक भेड़िया अचानक एक घर में घुस आया। उस समय किरन नाम की महिला अपने चार माह के दुधमुंहे बेटे सुभाष को गोद में लेकर दूध पिला रही थी।

    पलक झपकते ही भेड़िया बच्चे को जबड़ों में दबोचकर बाहर ले भागा। घटना इतनी तेज़ी से हुई कि मां कुछ समझ भी नहीं पाई और देखते ही देखते भेड़िया अंधेरे में गायब हो गया।

    बच्चे के कुछ कपड़े गांव से दूर झाड़ियों में मिले

    बच्चे के अपहरण जैसी इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। मां की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और तुरंत खोजबीन शुरू कर दी। पूरी रात लोग टॉर्च और डंडों के सहारे आसपास के जंगलों और खेतों में बच्चे की तलाश करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली।


    ग्रामीणों की चिंता और बेचैनी सुबह तक बनी रही। आखिरकार रविवार सुबह करीब नौ बजे बच्चे के कुछ कपड़े गांव से लगभग एक किलोमीटर दूर झाड़ियों में पड़े मिले। यह दृश्य देखकर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम और दहशत का माहौल फैल गया है।

    निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही

    गांववालों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से क्षेत्र में भेड़िए लगातार घरों और मवेशियों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रहा। लोगों का कहना है कि समय रहते कदम उठाए गए होते तो आज यह दर्दनाक हादसा टल सकता था। बढ़ते आक्रोश को देखते हुए वन विभाग हरकत में आया है।

    डीएफओ रामसिंह यादव के अनुसार, भेड़िए की तलाश में विशेष टीमें गठित की गई हैं और पूरे इलाके की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। विभाग का कहना है कि जल्द ही भेड़िए को पकड़ने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े उपाय किए जाएंगे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.