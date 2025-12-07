मां की गोद से दुधमुंहे बच्चे को उठा ले गया भेड़िया, झाड़ियों में मिले कपड़े

डिजिटल डेस्कः बहराइच के कैसरगंज रेंज स्थित मल्लाहनपुरवा गांव में भेड़िए का आतंक एक बार फिर भयावह रूप लेकर सामने आया है। शनिवार देर रात हुई इस दिल दहला देने वाली घटना में एक भेड़िया अचानक एक घर में घुस आया। उस समय किरन नाम की महिला अपने चार माह के दुधमुंहे बेटे सुभाष को गोद में लेकर दूध पिला रही थी।

पलक झपकते ही भेड़िया बच्चे को जबड़ों में दबोचकर बाहर ले भागा। घटना इतनी तेज़ी से हुई कि मां कुछ समझ भी नहीं पाई और देखते ही देखते भेड़िया अंधेरे में गायब हो गया। बच्चे के कुछ कपड़े गांव से दूर झाड़ियों में मिले बच्चे के अपहरण जैसी इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। मां की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और तुरंत खोजबीन शुरू कर दी। पूरी रात लोग टॉर्च और डंडों के सहारे आसपास के जंगलों और खेतों में बच्चे की तलाश करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली।

ग्रामीणों की चिंता और बेचैनी सुबह तक बनी रही। आखिरकार रविवार सुबह करीब नौ बजे बच्चे के कुछ कपड़े गांव से लगभग एक किलोमीटर दूर झाड़ियों में पड़े मिले। यह दृश्य देखकर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम और दहशत का माहौल फैल गया है। यह भी पढ़ें- तेंदुओं का आतंकः सुरक्षा के लिए कीलों वाले पट्टे पहनने को मजबूर इन जिलों के लोग निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही गांववालों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से क्षेत्र में भेड़िए लगातार घरों और मवेशियों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रहा। लोगों का कहना है कि समय रहते कदम उठाए गए होते तो आज यह दर्दनाक हादसा टल सकता था। बढ़ते आक्रोश को देखते हुए वन विभाग हरकत में आया है।