तेंदुओं का आतंकः सुरक्षा के लिए कीलों वाले पट्टे पहनने को मजबूर इन जिलों के लोग

डिजिटल डेस्कः महाराष्ट्र के गन्ना उत्पादन वाले तीन प्रमुख जिलों में इन दिनों तेंदुओं का खौफ चरम पर है। गन्ने के घने खेतों को अपना स्थायी ठिकाना बना चुके तेंदुए लगातार इंसानों पर हमला कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीण दिन में भी गले में नुकीली कीलों वाले सुरक्षात्मक पट्टे पहनकर घर से निकल रहे हैं।

गन्ने के खेत बने तेंदुओं का सुरक्षित घर पुणे, नासिक और अहिल्यानगर में हजारों हेक्टेयर में फैली गन्ने की खेती ने तेंदुओं को अनुकूल माहौल दे दिया है। नहरें, छोटी नदियां और घनी फसल उनके लिए ऐसे सुरक्षित ठिकाने बन गई हैं, जिनसे वे अब जंगलों की ओर लौटना भी नहीं चाहते। वन विभाग का कहना है कि कई तेंदुए यहां तीन पीढ़ियों से रह रहे हैं।