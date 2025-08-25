कुत्तों के हमले की शिकार छात्रा को अब डॉग लवर्स से खौफ, घर में घुसकर दी धमकी

एजेंसी, कानपुर। चकेरी रामपुरम फेज वन में कुत्तों के हमले का दर्द झेल चुकी पीड़िता के घर शनिवार देर शाम अचानक एक एनजीओ से जुड़े करीब आधा दर्जन लोग पहुंचे। इनमें दो महिलाएं भी थीं। खुद को डॉग लवर्स बताते हुए उन्होंने परिवार को धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी कि उनकी संस्था दिल्ली में है और आवारा कुत्तों के संरक्षण के लिए काम करती है।

परिजनों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि छात्रा के चाचा ने मीडिया में कुत्तों को मारने की बात कही है, जो गलत है। उनका तर्क था कि इलाके में बंदरों का आतंक कुत्तों की वजह से ही कम है। इसपर छात्रा के चाचा ने उन्हें घर से बाहर जाने के लिए कहा, जिसके बाद वे लोग लौट गए।