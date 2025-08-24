कानपुर में कांग्रेस नेता के होटल में पकड़ा सेक्स रैकेट, पुलिस खुद बनी थी ग्राहक, 7 लड़की और चार युवक अरेस्ट

कानपुर, ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कांग्रेस नेता राजेश सिंह के होटल में सेक्स रैकेट पकड़ने से हड़कंप मच गया है। पुलिस यहां खुद ग्राहक बनकर पहुंची है। उसे इसके बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने होटल में छापा मारकर कमरों से सात युवतियों, चार युवकों और मैनेजर को पकड़ा है। इस मामले पर कांग्रेस नेता राजेश सिंह ने बताया कि होटल उनका है, लेकिन उन्होंने उसे दो लोगों को किराये पर दे रखा है।

पुलिस को लगातार मिल रही थीं शिकायतें सैक्स रैकेट को लेकर पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद उसने यह एक्शन लिया। एसीपी आकांक्षा पांडेय ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एक पुलिसकर्मी को भेजा था। होटल पहुंचने पर पुलिसकर्मी को कई लड़कियां व लड़के दिखे। इस दौरान रिसेप्शन पर एक युवक उनसे मिला और उसने होटल में रुकने और लड़कियों के बारे में इशारे किए। उसने लड़कियों के एक हजार से 20 हजार रुपये तक के रेट बताए।