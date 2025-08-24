मेरी खबरें
    कानपुर में कांग्रेस नेता के होटल में पकड़ा सेक्स रैकेट, पुलिस खुद बनी थी ग्राहक, 7 लड़की और चार युवक अरेस्ट

    Kanpur Crime: उत्तर प्रदेश के कानपुर में कांग्रेस नेता राजेश सिंह के होटल में सेक्स रैकेट पकड़ने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने यहां सात लड़कियां और चार लड़के गिरफ्तार किए हैं। लगातार शिकायत मिलने के बाद एसीपी आकांक्षा पांडेय ने ग्राहक बनकर पुलिस कर्मी को भेजा था। उससे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 03:40:13 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 03:40:13 PM (IST)
    1. कांग्रेस नेता राजेश सिंह के होटल में सेक्स रैकेट पकड़ा गया
    2. पुलिस ने 7 लड़कियां और चार युवक अरेस्ट किए
    3. पुलिस ने इसी होटल में दो साल पहले भी की थी छापेमारी

    कानपुर, ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कांग्रेस नेता राजेश सिंह के होटल में सेक्स रैकेट पकड़ने से हड़कंप मच गया है। पुलिस यहां खुद ग्राहक बनकर पहुंची है। उसे इसके बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने होटल में छापा मारकर कमरों से सात युवतियों, चार युवकों और मैनेजर को पकड़ा है। इस मामले पर कांग्रेस नेता राजेश सिंह ने बताया कि होटल उनका है, लेकिन उन्होंने उसे दो लोगों को किराये पर दे रखा है।

    पुलिस को लगातार मिल रही थीं शिकायतें

    सैक्स रैकेट को लेकर पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद उसने यह एक्शन लिया। एसीपी आकांक्षा पांडेय ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एक पुलिसकर्मी को भेजा था। होटल पहुंचने पर पुलिसकर्मी को कई लड़कियां व लड़के दिखे। इस दौरान रिसेप्शन पर एक युवक उनसे मिला और उसने होटल में रुकने और लड़कियों के बारे में इशारे किए। उसने लड़कियों के एक हजार से 20 हजार रुपये तक के रेट बताए।

    पुलिस ने होटल का मैनेजर भी पकड़ा

    इसके बाद ही पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और छापेमारी की। एसीपी ने छापेमारी के बाद बताया कि होटल का मैनेजर हर्ष गुप्ता भी पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसी होटल में वर्ष 2023 में भी क्राइम ब्रांच ने छापेमारी कर युवक-युवतियों को पकड़ा था। कांग्रेस नेता की बात करें तो वह रतनलाल नगर में रहते हैं और रेल बाजार में राजेन्द्रा पैलेस के नाम से उनका होटल है।

