आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से स्लीपर डबल डेकर बस पलटी, महिला व तीन वर्षीय मासूम की मौत, 20 से अधिक घायल

डिजिटल डेस्क। मैनपुरी जिले के करहल थाना क्षेत्र अंतर्गत आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। चैनल नंबर 82.750 के पास, गांव चंद्रपुरा के निकट दिल्ली से बिहार जा रही स्लीपर डबल डेकर बस का टायर अचानक फट गया, जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई।

हादसे में एक महिला और तीन वर्षीय मासूम की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसा रात करीब एक बजे उस समय हुआ, जब बस तेज रफ्तार से एक्सप्रेसवे पर चल रही थी। अचानक टायर फटने से बस डिवाइडर की ओर झुकते हुए पलट गई। बस के पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही एक्सप्रेसवे सुरक्षा कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे और घायलों को एंबुलेंस की सहायता से सैफई स्थित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय भेजा गया।