    By Digital DeskEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 03:49:22 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 03:49:22 PM (IST)
    आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से स्लीपर डबल डेकर बस पलटी, महिला व तीन वर्षीय मासूम की मौत, 20 से अधिक घायल
    आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से स्लीपर डबल डेकर बस पलटी, महिला व तीन वर्षीय मासूम की मौत

    1. दिल्ली से बिहार जा रही स्लीपर डबल डेकर बस
    2. सभी घायल बिहार के विभिन्न जिलों के निवासी
    3. अधिकांश घायलों की हालत स्थिर बनी हुई है

    डिजिटल डेस्क। मैनपुरी जिले के करहल थाना क्षेत्र अंतर्गत आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। चैनल नंबर 82.750 के पास, गांव चंद्रपुरा के निकट दिल्ली से बिहार जा रही स्लीपर डबल डेकर बस का टायर अचानक फट गया, जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई।

    हादसे में एक महिला और तीन वर्षीय मासूम की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसा रात करीब एक बजे उस समय हुआ, जब बस तेज रफ्तार से एक्सप्रेसवे पर चल रही थी।

    अचानक टायर फटने से बस डिवाइडर की ओर झुकते हुए पलट गई। बस के पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही एक्सप्रेसवे सुरक्षा कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे और घायलों को एंबुलेंस की सहायता से सैफई स्थित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय भेजा गया।


    मृतकों की पहचान

    मृतकों की पहचान मोहम्मद खालिद (3) पुत्र मोहम्मद इब्राहिम निवासी ग्राम नीरपुर भड़रिया, थाना सिंघिया, जिला समस्तीपुर (बिहार) तथा रंजन देवी (36) पत्नी भिक्खन सदा निवासी मिसी थाना कुशेश्वर, जिला दरभंगा (बिहार) के रूप में हुई है। रंजन देवी अपने पति, चार बच्चों, बहन और भांजे के साथ दिल्ली से बिहार लौट रही थीं।

    हादसे में गंभीर रूप से घायल रंजन देवी की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की मोर्चरी में रखवाया गया है।

    सभी घायल बिहार के विभिन्न जिलों के निवासी

    दुर्घटना में घायल यात्रियों में रमन पासवान, गुलाब अली, नव्या कुमारी, शिवम झा, प्रिंस, मंजू देवी, सोनी देवी, मोहम्मद सगीर, अनीशा खातून, रिहंद, अंकित, भिख्खन सदा, विवा देवी, फूल हसन, बीमा देवी, दीपक, गुलाब देवी, मुकेश, निशा देवी व कंचन सहित अन्य शामिल हैं। सभी घायल बिहार के विभिन्न जिलों के निवासी बताए गए हैं।

    अधिकांश घायलों की हालत स्थिर बनी हुई है

    चिकित्सकों के अनुसार अधिकांश घायलों की हालत स्थिर बनी हुई है और उनका उपचार जारी है। पुलिस ने बस चालक और परिचालक से पूछताछ शुरू कर दी है। टायर फटने के कारणों और बस की तकनीकी स्थिति की जांच की जा रही है। हादसे के बाद कुछ समय के लिए एक्सप्रेसवे पर यातायात प्रभावित रहा, जिसे बाद में सामान्य कर दिया गया।

