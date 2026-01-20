मेरी खबरें
    मनरेगा को बचाने के लिए कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन, रायबरेली में राहुल गांधी का केंद्र पर हमला

    UP News: कांग्रेस पार्टी द्वारा मनरेगा को बचाने के लिए चलाए जा रहे देशव्यापी आंदोलन के तहत सांसद राहुल गांधी ने रायबरेली में केंद्र सरकार पर तीखा हमला ...और पढ़ें

    By Digital Desk
    Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 04:06:46 PM (IST)Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 04:06:46 PM (IST)
    मनरेगा को बचाने के लिए कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन, रायबरेली में राहुल गांधी का केंद्र पर हमला
    रायबरेली में राहुल गांधी का केंद्र पर हमला

    1. यह कदम लोकतंत्र की जड़ों पर सीधा हमला है
    2. मनरेगा को बचाने के लिए आंदोलन कर रही पार्टी
    3. प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया आरोप

    डिजिटल डेस्क। कांग्रेस पार्टी द्वारा मनरेगा को बचाने के लिए चलाए जा रहे देशव्यापी आंदोलन के तहत सांसद राहुल गांधी ने रायबरेली में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर गरीबों और मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया।

    राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित करना चाहते हैं और गरीबों को भूखा रखने की नीति पर काम कर रहे हैं।

    यह कदम लोकतंत्र की जड़ों पर सीधा हमला है

    राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मनरेगा योजना का नाम बदलकर इसका अपमान किया गया है और इससे भी गंभीर बात यह है कि गरीब जनता को जो सामाजिक सुरक्षा दी गई थी, उसे धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कदम लोकतंत्र की जड़ों पर सीधा हमला है।


    मनरेगा को बचाने के लिए आंदोलन कर रही पार्टी

    कांग्रेस सांसद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने के लिए आंदोलन कर रही है और मजदूरी करने वाले करोड़ों लोगों की सुरक्षा के लिए मजबूती से खड़ी है। उन्होंने दावा किया कि मनरेगा गरीबों के लिए सम्मान और आजीविका का साधन है, जिसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।

    प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया आरोप

    राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी देश की पूरी संपत्ति कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को सौंपना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक ओर कांग्रेस आम जनता के अधिकारों और सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार देश का धन खींचकर गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही है।

    उन्होंने जनता से कांग्रेस के आंदोलन को समर्थन देने की अपील की और कहा कि गरीबों के हक की लड़ाई जारी रहेगी।

