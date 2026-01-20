मनरेगा को बचाने के लिए कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन, रायबरेली में राहुल गांधी का केंद्र पर हमला

डिजिटल डेस्क। कांग्रेस पार्टी द्वारा मनरेगा को बचाने के लिए चलाए जा रहे देशव्यापी आंदोलन के तहत सांसद राहुल गांधी ने रायबरेली में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर गरीबों और मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया।

राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित करना चाहते हैं और गरीबों को भूखा रखने की नीति पर काम कर रहे हैं। यह कदम लोकतंत्र की जड़ों पर सीधा हमला है राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मनरेगा योजना का नाम बदलकर इसका अपमान किया गया है और इससे भी गंभीर बात यह है कि गरीब जनता को जो सामाजिक सुरक्षा दी गई थी, उसे धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कदम लोकतंत्र की जड़ों पर सीधा हमला है।