एनकाउंटर के डर से लुटेरे ने किया सरेंडर, पूरे मोहल्ले में मांगी माफी, बोला- यहां कभी दिखूंगा ही नहीं

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के कानपुर के गांधी नगर में एक आरोपी ने एनकाउंटर के डर से सीसामऊ थाने में बुधवार को सरेंडर कर दिया। आरोपी ने दस दिन पहले महिला सिपाही का पर्स लूट लिया था। सरेंडर करने के बाद पुलिस ने आरोपी को लगभग एक किलोमीटर तक मुहल्ले में कान पकड़वाकर जुलूस निकाला। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
28 दिसंबर की सुबह करीब 7 बजे महिला सिपाही पिंकी पाल (कंप्यूटर ऑपरेटर, महिला थाना) ड्यूटी के बाद अपने आवास लौट रही थीं। गांधी नगर के पास स्कूटर सवार दो बदमाशों ने उनका पर्स लूट लिया, जिसमें 10 हजार रुपये, ब्लूटूथ डिवाइस और जरूरी दस्तावेज थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहले आरोपी मारूफ को पहले ही जेल भेज दिया था।
दूसरा आरोपी शयान रजा फरार चल रहा था। पुलिस की सक्रियता और एनकाउंटर की खबरों से घबराकर वह अपने परिजनों के साथ सरेंडर करने पहुंचा। सरेंडर के बाद उससे एक दारोगा ने पूछा- अब दोबारा गलती करेगा, कान पकड़, नहीं तो मारकर गिरा देंगे। इस पर आरोपी बोला- साहब! अब ऐसा नहीं करूंगा। यहां दिखूंगा ही नहीं। दारोगा ने पूछा कि छोड़ देगा क्या कानपुर, कहां भागेगा। लुटेरे ने कहा- मुंबई भाग जाएंगे।
डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह के अनुसार, शयान और मारूफ ने 27 दिसंबर की रात जमकर शराब पी थी। जब पैसे खत्म हो गए, तो उन्होंने नशे की हालत में लूट की योजना बनाई और अगली सुबह महिला सिपाही को निशाना बनाया।
पुलिस द्वारा आरोपी का कान पकड़वाकर निकाला गया जुलूस अपराधियों में खौफ पैदा करने की एक कोशिश मानी जा रही है। जुलूस के दौरान दरोगा ने जब सख्त लहजे में दोबारा गलती न करने की चेतावनी दी, तो आरोपी ने हाथ जोड़कर अपराध की दुनिया से तौबा करने की बात कही। बुधवार को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।