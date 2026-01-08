मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    एनकाउंटर के डर से लुटेरे ने किया सरेंडर, पूरे मोहल्ले में मांगी माफी, बोला- यहां कभी दिखूंगा ही नहीं

    Kanpur robber surrender: उत्तर प्रदेश के कानपुर के गांधी नगर में एक आरोपी ने एनकाउंटर के डर से सीसामऊ थाने में बुधवार को सरेंडर कर दिया। इस दौरान उसने ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 04:25:22 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 04:38:42 PM (IST)
    एनकाउंटर के डर से लुटेरे ने किया सरेंडर, पूरे मोहल्ले में मांगी माफी, बोला- यहां कभी दिखूंगा ही नहीं
    एनकाउंटर के डर से लुटेरे ने किया सरेंडर, पूरे मोहल्ले में मांगी माफी

    HighLights

    1. एनकाउंटर के डर से आरोपी ने बुधवार को सरेंडर कर दिया
    2. पुलिस ने मोहल्ले में कान पकड़वाकर जुलूस निकाला
    3. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है

    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के कानपुर के गांधी नगर में एक आरोपी ने एनकाउंटर के डर से सीसामऊ थाने में बुधवार को सरेंडर कर दिया। आरोपी ने दस दिन पहले महिला सिपाही का पर्स लूट लिया था। सरेंडर करने के बाद पुलिस ने आरोपी को लगभग एक किलोमीटर तक मुहल्ले में कान पकड़वाकर जुलूस निकाला। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

    क्या था पूरा मामला?

    28 दिसंबर की सुबह करीब 7 बजे महिला सिपाही पिंकी पाल (कंप्यूटर ऑपरेटर, महिला थाना) ड्यूटी के बाद अपने आवास लौट रही थीं। गांधी नगर के पास स्कूटर सवार दो बदमाशों ने उनका पर्स लूट लिया, जिसमें 10 हजार रुपये, ब्लूटूथ डिवाइस और जरूरी दस्तावेज थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहले आरोपी मारूफ को पहले ही जेल भेज दिया था।


    डर से आरोपी ने खुद किया सरेंडर

    दूसरा आरोपी शयान रजा फरार चल रहा था। पुलिस की सक्रियता और एनकाउंटर की खबरों से घबराकर वह अपने परिजनों के साथ सरेंडर करने पहुंचा। सरेंडर के बाद उससे एक दारोगा ने पूछा- अब दोबारा गलती करेगा, कान पकड़, नहीं तो मारकर गिरा देंगे। इस पर आरोपी बोला- साहब! अब ऐसा नहीं करूंगा। यहां दिखूंगा ही नहीं। दारोगा ने पूछा कि छोड़ देगा क्या कानपुर, कहां भागेगा। लुटेरे ने कहा- मुंबई भाग जाएंगे।

    डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह के अनुसार, शयान और मारूफ ने 27 दिसंबर की रात जमकर शराब पी थी। जब पैसे खत्म हो गए, तो उन्होंने नशे की हालत में लूट की योजना बनाई और अगली सुबह महिला सिपाही को निशाना बनाया।

    यह भी पढ़ें- UP वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी, 25 लाख 'डुप्लीकेट' नाम चिह्नित, प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 12.55 करोड़ पार

    पुलिस द्वारा आरोपी का कान पकड़वाकर निकाला गया जुलूस अपराधियों में खौफ पैदा करने की एक कोशिश मानी जा रही है। जुलूस के दौरान दरोगा ने जब सख्त लहजे में दोबारा गलती न करने की चेतावनी दी, तो आरोपी ने हाथ जोड़कर अपराध की दुनिया से तौबा करने की बात कही। बुधवार को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.