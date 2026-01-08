एनकाउंटर के डर से लुटेरे ने किया सरेंडर, पूरे मोहल्ले में मांगी माफी, बोला- यहां कभी दिखूंगा ही नहीं

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के कानपुर के गांधी नगर में एक आरोपी ने एनकाउंटर के डर से सीसामऊ थाने में बुधवार को सरेंडर कर दिया। आरोपी ने दस दिन पहले महिला सिपाही का पर्स लूट लिया था। सरेंडर करने के बाद पुलिस ने आरोपी को लगभग एक किलोमीटर तक मुहल्ले में कान पकड़वाकर जुलूस निकाला। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

क्या था पूरा मामला? 28 दिसंबर की सुबह करीब 7 बजे महिला सिपाही पिंकी पाल (कंप्यूटर ऑपरेटर, महिला थाना) ड्यूटी के बाद अपने आवास लौट रही थीं। गांधी नगर के पास स्कूटर सवार दो बदमाशों ने उनका पर्स लूट लिया, जिसमें 10 हजार रुपये, ब्लूटूथ डिवाइस और जरूरी दस्तावेज थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहले आरोपी मारूफ को पहले ही जेल भेज दिया था।