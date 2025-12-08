जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने बाबर के नाम पर मस्जिद बनाए जाने का किया विरोध, बोले-अब दिल्ली नहीं, संभल बनेगा नई दिशा का केंद्र

डिजिटल डेस्कः सात दिवसीय कल्कि महोत्सव का रविवार को विधिवत समापन हुआ। इस अवसर पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने श्रीकल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम से यह वचन लिया कि श्रीकल्कि धाम का निर्माण कार्य वर्ष 2028 के बैसाख मास, शुक्ल पक्ष द्वादशी तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि वे इस महान कार्य में पूर्ण सहयोग और समर्थन के साथ साथ खड़े हैं। इसी के साथ कल्कि कथा का अंतिम पाठ भी सम्पन्न हुआ।

ऐसे भाव कहीं नहीं देखा तहसील क्षेत्र के ऐंचोड़ा कंबोह स्थित श्री कल्कि धाम में आयोजित इस महोत्सव के समापन समारोह में जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि यहां के श्रद्धालुओं की भावना और उत्साह अद्वितीय है। उन्होंने कहा, आज पूरा पंडाल भरा है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं और कल्कि भगवान के चरणों में नमन करता हूं।