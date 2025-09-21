हैवानियत की हदें पार : लिव-इन पार्टनर की हत्या कर सूटकेस में भरा शव... फेंकने से पहले सेल्फी लेकर लगाया स्टेटस

डिजिटल डेस्क, कानपुर। उत्तर-प्रदेश के कानपुर में घटित एक दिल दहला देने वाली घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया है। यहां लिव-इन रिलेशन में रह रहे सूरज ने अपनी प्रेमिका आकांक्षा उर्फ माही की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के बाद उसने शव को सूटकेस में भरा और अपने दोस्त की मदद से बाइक पर रखकर बांदा ले गया, जहां यमुना नदी में उसे फेंक दिया।
पुलिस जांच में सामने आया कि आकांक्षा और सूरज के बीच शादी को लेकर लगातार विवाद हो रहा था। घटना वाली रात दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसमें आकांक्षा ने सूरज को तमाचा जड़ दिया। इससे गुस्से में आकर सूरज ने उसे बुरी तरह पीटा और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।
हत्या के बाद आरोपी ने चौंकाने वाली हरकत की। उसने शव को सूटकेस में भरकर उसके साथ सेल्फी ली और इसे व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल दिया। इसके बाद अपने दोस्त की मदद से शव को बांदा ले जाकर यमुना नदी में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल से यह फोटो भी बरामद की है।
हनुमंत विहार थानाध्यक्ष राजीव सिंह ने बताया कि आकांक्षा सूरज पर शादी का दबाव बना रही थी। सूरज शादी से इनकार कर रहा था और डर था कि आकांक्षा फोटो वायरल करने या झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही थी। इसी डर और गुस्से में आकर उसने आकांक्षा की जान ले ली।
सुजनीपुर निवासी आकांक्षा 19 वर्ष की थी। उसके पिता का निधन हो चुका था और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। परिवार चलाने के लिए उसने रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया था। हाल ही में वह हनुमंत विहार गल्ला मंडी के एक रेस्टोरेंट में काम कर रही थी।
मृतका की मां विजयश्री ने बताया कि आखिरी बार 20 जुलाई 2025 को बेटी से फोन पर बात हुई थी। तब उसने घर आने की बात कही थी। बाद में आकांक्षा लापता हो गई और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। 8 सितंबर को हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद सच्चाई सामने आई।
आकांक्षा की मौत की खबर गांव पहुंचते ही मातम छा गया। मां और भाई-बहन रो-रोकर बेहाल हो गए। आसपास के लोग भी घटना से स्तब्ध रह गए और परिवार को सांत्वना देने पहुंचे।
