हैवानियत की हदें पार : लिव-इन पार्टनर की हत्या कर सूटकेस में भरा शव... फेंकने से पहले सेल्फी लेकर लगाया स्टेटस

डिजिटल डेस्क, कानपुर। उत्तर-प्रदेश के कानपुर में घटित एक दिल दहला देने वाली घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया है। यहां लिव-इन रिलेशन में रह रहे सूरज ने अपनी प्रेमिका आकांक्षा उर्फ माही की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के बाद उसने शव को सूटकेस में भरा और अपने दोस्त की मदद से बाइक पर रखकर बांदा ले गया, जहां यमुना नदी में उसे फेंक दिया।

हत्या की वजह पुलिस जांच में सामने आया कि आकांक्षा और सूरज के बीच शादी को लेकर लगातार विवाद हो रहा था। घटना वाली रात दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसमें आकांक्षा ने सूरज को तमाचा जड़ दिया। इससे गुस्से में आकर सूरज ने उसे बुरी तरह पीटा और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

हैवानियत की हदें पार हत्या के बाद आरोपी ने चौंकाने वाली हरकत की। उसने शव को सूटकेस में भरकर उसके साथ सेल्फी ली और इसे व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल दिया। इसके बाद अपने दोस्त की मदद से शव को बांदा ले जाकर यमुना नदी में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल से यह फोटो भी बरामद की है। पुलिस ने किया खुलासा हनुमंत विहार थानाध्यक्ष राजीव सिंह ने बताया कि आकांक्षा सूरज पर शादी का दबाव बना रही थी। सूरज शादी से इनकार कर रहा था और डर था कि आकांक्षा फोटो वायरल करने या झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही थी। इसी डर और गुस्से में आकर उसने आकांक्षा की जान ले ली।