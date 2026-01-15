यूपी के इस जिले में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण, सरकार करेगी 11.40 करोड़ खर्च

डिजिटल डेस्क। फर्रुखाबाद प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के तहत तहसील छिबरामऊ के गांव डडौना में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इस परियोजना के लिए कुल 25.5713 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है, जिसमें 330 भू-स्वामी प्रभावित होंगे। भूमि अधिग्रहण पर सरकार करीब 11.40 करोड़ खर्च करेगी।
परियोजना क्षेत्र में निजी, सरकारी एवं ग्राम सभा की भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण और परिसंपत्तियों का चिन्हांकन पूरा कर लिया गया है।
इसमें निजी भूमि का क्षेत्रफल 22.7630 हेक्टेयर, जबकि सरकारी एवं ग्राम सभा की भूमि 2.8075 हेक्टेयर है। इस प्रकार कुल मिलाकर 25.5713 हेक्टेयर भूमि परियोजना के दायरे में आती है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा भूमि एवं परिसंपत्तियों का कुल अनुमोदित मूल्य 11,40,27,904 निर्धारित किया गया है।
प्रभावित भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य का अनुमोदन 2 दिसंबर 2025, जबकि परिसंपत्तियों के मूल्यांकन को 23 दिसंबर 2025 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
परियोजना के तहत प्रभावित सरकारी एवं ग्राम सभा भूमि में से सामान्य श्रेणी की 0.6255 हेक्टेयर भूमि को यूपीडा के पक्ष में पुनर्ग्रहित किया गया है। वहीं निजी भूमि एवं परिसंपत्तियों के क्रय हेतु शासन एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा 3 जनवरी को जनपद कन्नौज के लिए 6.30 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है।
एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि भूमि क्रय की प्रक्रिया प्रगति पर है और प्रभावित भू-स्वामियों एवं काश्तकारों को नियमानुसार समयबद्ध मुआवजा प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना क्षेत्रीय आवागमन को सुदृढ़ करने के साथ-साथ औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई गति देगी।
इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।