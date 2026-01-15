यूपी के इस जिले में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण, सरकार करेगी 11.40 करोड़ खर्च

डिजिटल डेस्क। फर्रुखाबाद प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के तहत तहसील छिबरामऊ के गांव डडौना में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इस परियोजना के लिए कुल 25.5713 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है, जिसमें 330 भू-स्वामी प्रभावित होंगे। भूमि अधिग्रहण पर सरकार करीब 11.40 करोड़ खर्च करेगी।

परियोजना क्षेत्र में निजी, सरकारी एवं ग्राम सभा की भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण और परिसंपत्तियों का चिन्हांकन पूरा कर लिया गया है। 25.5713 हेक्टेयर भूमि परियोजना के दायरे में इसमें निजी भूमि का क्षेत्रफल 22.7630 हेक्टेयर, जबकि सरकारी एवं ग्राम सभा की भूमि 2.8075 हेक्टेयर है। इस प्रकार कुल मिलाकर 25.5713 हेक्टेयर भूमि परियोजना के दायरे में आती है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा भूमि एवं परिसंपत्तियों का कुल अनुमोदित मूल्य 11,40,27,904 निर्धारित किया गया है।