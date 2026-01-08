UP News: 2 साल की मासूम को रोता सुन कमरे में पहुंचे परिजन, मंजर देख उड़ गए होश

एजेंसी, कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के रावतपुर थाना क्षेत्र से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। आनंद नगर में रहने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी ने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिस समय महिला यह आत्मघाती कदम उठा रही थी, उसी कमरे में उसकी दो साल की मासूम बेटी मौजूद थी, जो मां को फंदे पर लटका देख बिलख-बिलख कर रोने लगी।

मासूम की आवाज सुनकर पहुंचे परिजन प्रॉपर्टी डीलर राकेश तिवारी की पत्नी संध्या तिवारी (38) का शव बुधवार देर शाम कमरे में पंखे के कुंडे से दुपट्टे के सहारे लटका हुआ मिला। संध्या की 14 साल की बड़ी बेटी भूमि जब कमरे में पहुंची, तो वहां का मंजर देख उसकी चीख निकल गई। पास में ही 2 साल की छोटी बेटी नायरा अपनी मां के शव के पास बैठी रो रही थी। शोर सुनकर परिवार के अन्य सदस्य भी मौके पर जमा हो गए और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।