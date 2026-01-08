मेरी खबरें
    UP News: 2 साल की मासूम को रोता सुन कमरे में पहुंचे परिजन, मंजर देख उड़ गए होश

    उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के रावतपुर थाना क्षेत्र से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। आनंद नगर में रहने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी ने घर के कमरे ...और पढ़ें

    UP News: 2 साल की मासूम को रोता सुन कमरे में पहुंचे परिजन, मंजर देख उड़ गए होश
    2 साल की मासूम को रोता सुन कमरे में पहुंचे परिजन

    एजेंसी, कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के रावतपुर थाना क्षेत्र से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। आनंद नगर में रहने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी ने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिस समय महिला यह आत्मघाती कदम उठा रही थी, उसी कमरे में उसकी दो साल की मासूम बेटी मौजूद थी, जो मां को फंदे पर लटका देख बिलख-बिलख कर रोने लगी।

    मासूम की आवाज सुनकर पहुंचे परिजन

    प्रॉपर्टी डीलर राकेश तिवारी की पत्नी संध्या तिवारी (38) का शव बुधवार देर शाम कमरे में पंखे के कुंडे से दुपट्टे के सहारे लटका हुआ मिला। संध्या की 14 साल की बड़ी बेटी भूमि जब कमरे में पहुंची, तो वहां का मंजर देख उसकी चीख निकल गई। पास में ही 2 साल की छोटी बेटी नायरा अपनी मां के शव के पास बैठी रो रही थी। शोर सुनकर परिवार के अन्य सदस्य भी मौके पर जमा हो गए और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।


    जनेऊ संस्कार की चल रही थीं तैयारियां

    मृतका के पति राकेश तिवारी ने बताया कि उनकी शादी करीब 17 वर्ष पहले हुई थी और परिवार में सब कुछ सामान्य लग रहा था। आगामी 23 जनवरी को उनके 10 वर्षीय बेटे डुग्गू का जनेऊ (यज्ञोपवीत) संस्कार होना था, जिसकी घर में जोरों-शोरों से तैयारियां चल रही थीं। घटना के समय राकेश घर पर मौजूद नहीं थे। घर में खुशियों के माहौल के बीच अचानक हुए इस हादसे से पूरा परिवार और मोहल्ला स्तब्ध है।

    पुलिस कर रही है जांच

    सूचना मिलते ही थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। थाना प्रभारी मनोज मिश्रा के मुताबिक, महिला ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इस बारे में परिजन फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं। प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक कलह या किसी गुप्त मानसिक तनाव का लग रहा है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि खुदकुशी के पीछे के असली कारणों का पता लगाया जा सके।

