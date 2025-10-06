UP Crime: जमीन विवाद को लेकर भाई की बेरहमी से कर दी हत्या, सिर में आई थी गंभीर चोट

एजेंसी, आगरा। आगरा में जमीन विवाद में खून के प्यासे भाई ने छोटे भाई को मार डाला। जमीन पर कूड़ा डालने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। आरोपी ने मंझले भाई को बुरी तरह पीटा, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट लग गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार बजहेरा निवासी मुकेश कुशवाहा उर्फ सनी (35) पुत्र दाताराम सोमवार सुबह अपनी जमीन पर काम कर रहे थे। इस दौरान उनका बड़ा भाई श्रीकृष्ण वहां पहुंच गया। वह कूड़ा डालने की कोशिश करने लगा। इस पर मुकेश ने उसको अपनी जमीन पर कूड़ा डालने के लिए टोका। इस बात से आरोपी गुस्से में आ गया। वह मुकेश से बहस करने लगा।