    UP Crime: जमीन विवाद को लेकर भाई की बेरहमी से कर दी हत्या, सिर में आई थी गंभीर चोट

    आगरा में जमीन विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। कूड़ा डालने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। आरोपी श्रीकृष्ण ने मुकेश को पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है और आरोपी की तलाश जारी है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 06 Oct 2025 02:07:42 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 06 Oct 2025 02:07:42 PM (IST)
    UP Crime: जमीन विवाद को लेकर भाई की बेरहमी से कर दी हत्या, सिर में आई थी गंभीर चोट
    जमीन विवाद को लेकर भाई से मारपीट। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. आगरा में जमीन विवाद में भाई ने भाई को मारा।
    2. कूड़ा डालने को लेकर शुरू हुआ था झगड़ा।
    3. आरोपी श्रीकृष्ण ने मुकेश को पीटकर मार डाला।

    एजेंसी, आगरा। आगरा में जमीन विवाद में खून के प्यासे भाई ने छोटे भाई को मार डाला। जमीन पर कूड़ा डालने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। आरोपी ने मंझले भाई को बुरी तरह पीटा, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट लग गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

    जानकारी के अनुसार बजहेरा निवासी मुकेश कुशवाहा उर्फ सनी (35) पुत्र दाताराम सोमवार सुबह अपनी जमीन पर काम कर रहे थे। इस दौरान उनका बड़ा भाई श्रीकृष्ण वहां पहुंच गया। वह कूड़ा डालने की कोशिश करने लगा। इस पर मुकेश ने उसको अपनी जमीन पर कूड़ा डालने के लिए टोका। इस बात से आरोपी गुस्से में आ गया। वह मुकेश से बहस करने लगा।

    जमीन के विवाद में भाई की हत्या

    दोनों के बीच हो रही बहस जल्द ही मारपीट में बदल गई। आरोपी श्रीकृष्ण ने मुकेश को बुरी तरह पीट दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लग गई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    पुलिस आरोपी कर रही तलाश

    ग्रामीणों की सूचना पर गांव पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। आरोपी की तलाश की जा रही है।

