घर छोड़कर सीएम योगी से मिलने पहुंची मूक-बधिर खुशी, ई-रिक्शा चलाने वाले पिता की बेटी का पांच साल पुराना सपना हुआ पूरा

डिजिटल डेस्कः मूक-बधिर खुशी गुप्ता का पांच साल पुराना सपना बुधवार को पूरा हो गया, जब उसने अपने हाथों से बनाई पेंटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट की। आर्थिक तंगी के कारण परिवार उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा था, लेकिन 20 वर्षीय खुशी का संकल्प इतना दृढ़ था कि वह शनिवार को अकेले ही लखनऊ पहुंच गई थी।

मुख्यमंत्री ने खुशी को मिलने के लिए बुलाया शनिवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात न होने के बाद परिवार की चिंता बढ़ गई, लेकिन मंगलवार रात को डीएम कार्यालय से फोन आया कि मुख्यमंत्री ने खुशी को मिलने के लिए बुलाया है। सूचना मिलते ही परिवार के चेहरे पर राहत लौट आई। बुधवार सुबह मजिस्ट्रेट की गाड़ी ग्वालटोली के अहिराना इलाके में स्थित खुशी के घर पहुंची और पूरा परिवार लखनऊ रवाना हुआ। मुख्यमंत्री से करीब साढ़े नौ बजे मुलाकात हुई।