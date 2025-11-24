NRC नंबर खोलेगा राज, काम करने वाले असम के हैं या बांग्लादेशी।

डिजिटल डेस्कः उत्तर प्रदेश में सफाई कार्य और कूड़ा उठाने का काम करने वाले लोगों की पहचान को लेकर अब एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। यह पता लगाने के लिए कि ये लोग वास्तव में असम के निवासी हैं या बांग्लादेशी घुसपैठिए, अब एनआरसी नंबर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

असम सरकार अपने नागरिकों का राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) पहले ही तैयार कर चुकी है, जिसमें परिवार समेत पूर्वजों तक का विवरण दर्ज है। यही नंबर अब यूपी में संदिग्ध लोगों की पहचान का आधार बनेगा। लखनऊ में शुरू हुई कड़ी जांच नगर निगम अभी सभी लोगों के एनआरसी नंबर जुटा नहीं पाया है। इसलिए संदिग्ध व्यक्तियों को थाने बुलाकर उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। पुलिस एनआरसी नंबर के साथ आधार कार्ड का मिलान कर रही है, जिससे कई मामलों की हकीकत तुरंत सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कह चुके हैं कि अवैध घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर किया जाए।

पिछले साल हुए हमले के बाद बढ़ी सतर्कता इंदिरानगर में पिछले वर्ष कथित बांग्लादेशियों द्वारा नगर निगम अधिकारियों पर हमला किए जाने के बाद मामले ने जोर पकड़ा था। हाल ही में महापौर सुषमा खर्कवाल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और कथित बांग्लादेशी बस्तियों को खाली कराने की कार्रवाई भी कराई। इसके साथ ही मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए जांच अभियान तेज कर दिया गया है। कई लोगों ने खुद को असम निवासी बताते हुए पहचान पत्र और आधार कार्ड प्रस्तुत किए। अलीगंज और गोमतीनगर में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा मिली है जबकि जानकीपुरम में कई खाली भूखंडों पर कथित बांग्लादेशियों की अस्थाई बस्तियां बनी हुई हैं।