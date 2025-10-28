साफ-सफाई के लिए खोला मकान... दरवाजा खोलते ही कीड़ों से भरा शव देखकर सन्न रह गया दरोगा का बेटा

डिजिटल डेस्क, कानपुर: उत्तर-प्रदेश के कानपुर के सनिगवां क्षेत्र के सजारी गांव में सोमवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जब एक दारोगा के निर्माणाधीन मकान में पांच दिन पुराना शव बरामद हुआ। शव सड़ चुका था और उस पर कीड़े पड़ चुके थे। पूरे क्षेत्र में बदबू फैलने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

मामला पीएसी में तैनात दारोगा रामचंद्र राजपूत के निर्माणाधीन मकान से जुड़ा है। रामचंद्र राजपूत वर्तमान में श्याम नगर स्थित 37वीं बटालियन पीएसी में तैनात हैं और उनका घर सजारी गांव में बन रहा है। यह मकान अभी निर्माणाधीन अवस्था में है और उसमें बिजली कनेक्शन भी नहीं है, जिससे वहां कोई नहीं रहता।