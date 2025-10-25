UP Murder: 4500 रुपये के विवाद में युवक की निर्मम हत्या, घर से बुलाकर शराब पिलाई फिर हथौड़े से कुचला सिर

डिजिटल डेस्क: मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में 4500 रुपये के विवाद में युवक की निर्मम हत्या ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। आरोपी निखिल उर्फ निक्की पुत्र सुनील निवासी ग्राम अमरपुर थाना किठौर ने सोहित मलिक पुत्र सुदेशपाल निवासी पसवाड़ा की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसने उधार दिए पैसे वापस मांगे थे।

जानकारी के अनुसार, 24 अगस्त को सोहित अपने उधार के 4500 रुपये मांगने के लिए निखिल के घर पहुंचा था। उस समय निखिल की मां ने रुपये लौटाने से मना कर दिया और सोहित से अभद्रता भी की थी। इससे नाराज निखिल ने प्रतिशोध की ठान ली।

बुलाकर पिलाई शराब फिर की हत्या

26 अगस्त को निखिल सोहित के घर गया और उसे बाहर बुलाकर अपने साथ ले गया। अपने घर पर पहले उसे शराब पिलाई और जब वह नशे में हो गया तो उसे अमरपुर क्षेत्र के जंगल में एक बाग स्थित नलकूप की छत पर ले जाकर हथौड़े से सिर पर वार कर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी धटनास्थल से भाग गया।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक के परिजनों ने निखिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की।

पुलिस ने बताया कि आरोपी निखिल को उसके मित्र सन्नी उर्फ शेखर उर्फ घोला पुत्र सुक्रमपाल निवासी ग्राम मोरना, थाना भोपा, जनपद मुजफ्फरनगर ने अपने घर में शरण दी थी ताकि वह गिरफ्तारी से बच सके।

थाना प्रभारी विजय राय के अनुसार, पुलिस ने दोनों को शुक्रवार रात अल्लीपुर आलमपुर मोड़, मेरठ रोड से गिरफ्तार किया। शनिवार को दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।