मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Home guard Bharti 2025: यूपी में निकली होम गार्ड की 45,000 भर्ती, 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

    UP News: यह उन युवाओं के लिए एक बड़ा मौका है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड जल्द ही इस भर्ती प्रक्रिया के लिए विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन तिथियां जारी करेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर UPPBPB की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट्स जांचते रहें।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 07 Nov 2025 04:43:47 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 07 Nov 2025 04:43:47 PM (IST)
    Home guard Bharti 2025: यूपी में निकली होम गार्ड की 45,000 भर्ती, 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर
    यूपी में निकली होम गार्ड की 45,000 भर्ती।

    HighLights

    1. यूपी में 45,000 होम गार्ड की निकली भर्ती
    2. 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर
    3. पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी

    डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने राज्य में होम गार्ड के 45,000 पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। यह उन युवाओं के लिए एक बड़ा मौका है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड जल्द ही इस भर्ती प्रक्रिया के लिए विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन तिथियां जारी करेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर UPPBPB की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट्स जांचते रहें।

    शैक्षणिक योग्यता

    उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके समकक्ष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं।

    आयु सीमा

    आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी, जिसकी जानकारी विस्तृत विज्ञापन में दी जाएगी।

    चयन प्रक्रिया

    भर्ती प्रक्रिया में तीन चरण शामिल होंगे-

    1. लिखित परीक्षा

    2. शारीरिक मानक परीक्षा (PST)

    3. शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)

    लिखित परीक्षा

    परीक्षा 100 अंकों की होगी और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे।

    प्रश्न सामान्य ज्ञान पर आधारित होंगे।

    परीक्षा की अवधि 2 घंटे रखी गई है।

    शारीरिक मानक (PST)

    पुरुष (सामान्य/SC): न्यूनतम ऊंचाई 168 सेमी

    पुरुष (ST): न्यूनतम ऊंचाई 160 सेमी

    महिला (सामान्य/SC): न्यूनतम ऊंचाई 152 सेमी

    महिला (ST): न्यूनतम ऊंचाई 147 सेमी

    महिला उम्मीदवारों का न्यूनतम वजन: 40 किलोग्राम

    यह भी पढ़ें- UP के किसानों को एक और गिफ्ट.... मोटे धान की रिकवरी पर मिली 1% छूट, 15 लाख अन्नदाताओं को मिलेगा फायदा

    शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)

    पुरुष उम्मीदवार: 4.8 किमी दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी।

    महिला उम्मीदवार: 2.4 किमी दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी।

    बोर्ड ने कहा है कि लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षण में सफल उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा तिथियों से जुड़ी पूरी जानकारी जल्द ही UPPBPB की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.