    यूपी : प्रोन्नत 82 डिप्टी एसपी को नई तैनाती, सहारनपुर-बरेली-मुरादाबाद में हुए पदस्थापित

    त्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में निरीक्षक से पदोन्नति पाए 82 अधिकारियों को डिप्टी एसपी के रूप में नई तैनाती दे दी है। इनमें 71 पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस वाहिनियों में तैनात सात कंपनी कमांडर शामिल हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 06 Oct 2025 08:00:31 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 06 Oct 2025 08:00:31 AM (IST)
    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में निरीक्षक से पदोन्नति पाए 82 अधिकारियों को डिप्टी एसपी के रूप में नई तैनाती दे दी है। इनमें 71 पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस वाहिनियों में तैनात सात कंपनी कमांडर शामिल हैं।

    लखनऊ के सहायक पुलिस आयुक्त इन्द्र पाल सिंह को सहारनपुर में मंडलाधिकारी बनाया गया है। बरेली की पुलिस उपाधीक्षक मीनाक्षी शर्मा-प्रथम को 8वीं वाहिनी पीएसी बरेली का सेनानायक, मेरठ के पुलिस उपाधीक्षक सूक्ष्म प्रकाश को 23वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद का सेनानायक और लखनऊ में यातायात निरीक्षक के पद पर कार्यरत विपिन कुमार पांडेय को यातायात निदेशालय में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात किया गया है।

