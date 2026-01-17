यूपी के 3.25 लाख किसानों पर मंडराया संकट! बिना फार्मर ID अटक जाएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त

डिजिटल डेस्क। हरदोई जनपद के किसानों के लिए अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेना बिना 'डिजिटल पहचान' के संभव नहीं होगा। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) की आगामी 22वीं किस्त का भुगतान केवल उन्हीं किसानों को किया जाएगा, जिनकी फार्मर रजिस्ट्री आईडी तैयार होगी।

सवा तीन लाख किसान रडार पर आंकड़ों के अनुसार, हरदोई जिले में कुल 8,03,250 किसान पंजीकृत हैं। राहत की बात यह है कि अब तक 4,81,490 किसानों की रजिस्ट्री आईडी बनाई जा चुकी है। हालांकि, चिंता का विषय यह है कि अभी भी 3,21,760 किसान ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है। यदि ये किसान समय रहते सक्रिय नहीं हुए, तो इनका नाम लाभार्थी सूची से कट सकता है।