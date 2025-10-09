मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    क्रिकेटर Rinku Singh को अंडरवर्ल्ड से दाऊद गैंग की धमकी, मांगी पांच करोड़ की रंगदारी

    भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह (Rinku Singh) जिन्होंने एशिया कप 2025 फाइनल में भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी, अब अंडरवर्ल्ड की धमकियों के कारण सुर्खियों में हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, दाऊद इब्राहिम के डी-कंपनी गैंग ने रिंकू से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी (Underworld Death Threats) मांगी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 09 Oct 2025 01:57:37 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 09 Oct 2025 01:57:37 PM (IST)
    क्रिकेटर Rinku Singh को अंडरवर्ल्ड से दाऊद गैंग की धमकी, मांगी पांच करोड़ की रंगदारी
    Rinku Singh Receives Death Threats: एशिया कप हीरो रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड से धमकी (File Photo)

    HighLights

    1. रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड धमकी
    2. पांच करोड़ की रंगदारी मांगी
    3. डी-कंपनी का हाथ सामने आया

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ: टी-20 क्रिकेट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के क्रिकेटर रिंकू सिंह (Rinku Singh Threats) को अंडरवर्ल्ड से धमकी मिलने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के डी-कंपनी गैंग ने उनसे पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगी है।

    naidunia_image

    रिंकू सिंह इन दिनों कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में उत्तर प्रदेश रणजी ट्रॉफी शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। मुंबई पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, धमकी भरे संदेश फरवरी से अप्रैल 2025 के बीच तीन बार भेजे गए थे।

    तीन बार भेजे गए धमकी भरे संदेश

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिंकू सिंह की प्रमोशनल टीम को तीन बार धमकी मिली थी। इन संदेशों में साफ तौर पर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। यह धमकी दाऊद इब्राहिम की डी-कंपनी से जुड़ी बताई जा रही है।

    मुंबई क्राइम ब्रांच ने जांच के दौरान पाया कि धमकी देने वालों का संबंध विदेश से था। इस मामले में पुलिस ने दो संदिग्धों मोहम्मद दिलशाद और मोहम्मद नवीद को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों को वेस्टइंडीज से पकड़ा गया।

    इंटरपोल ने इन दोनों की गिरफ्तारी में सहयोग किया। दिलशाद और नवीद पहले भी एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी से दस करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में शामिल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने पूछताछ में धमकी देने की बात स्वीकार कर ली है।

    रिंकू सिंह बने एशिया कप 2025 के हीरो

    बाएं हाथ के प्रतिभाशाली बल्लेबाज रिंकू सिंह ने एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत को विजयी रन दिलाया था। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए उस मैच में भारत को जीत के लिए आखिरी गेंद पर चार रन चाहिए थे, और रिंकू ने चौका लगाकर टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई।

    रिंकू सिंह को पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ फाइनल मैच में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन उन्होंने उस एक मौके का भरपूर फायदा उठाया। उनके विजयी शॉट ने न सिर्फ भारत को एशिया कप जिताया बल्कि उन्हें देशभर में चर्चा का केंद्र बना दिया।

    यह भी पढ़ें- Mohammed Shami का ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर होने पर पहला बयान, शुभमन गिल बनाम रोहित शर्मा की कप्तानी बहस पर तोड़ी चुप्पी

    मुंबई पुलिस की कार्रवाई और सुरक्षा बढ़ाई गई

    मुंबई पुलिस ने रिंकू सिंह को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मामले की जांच जारी है और दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों की पहचान की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- UP Blast: दीवाली से पहले धमाके से दहला कानपुर, खड़ी दो स्कूटी में हुआ ब्लास्ट, पांच घायल

    फिलहाल रिंकू सिंह सुरक्षित हैं और पुलिस ने उनके परिवार तथा टीम के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए हैं। क्रिकेट जगत में भी इस खबर से हलचल मच गई है और फैंस ने सोशल मीडिया पर रिंकू की सुरक्षा की मांग की है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.