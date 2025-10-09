क्रिकेटर Rinku Singh को अंडरवर्ल्ड से दाऊद गैंग की धमकी, मांगी पांच करोड़ की रंगदारी

डिजिटल डेस्क, लखनऊ: टी-20 क्रिकेट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के क्रिकेटर रिंकू सिंह (Rinku Singh Threats) को अंडरवर्ल्ड से धमकी मिलने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के डी-कंपनी गैंग ने उनसे पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगी है।

रिंकू सिंह इन दिनों कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में उत्तर प्रदेश रणजी ट्रॉफी शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। मुंबई पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, धमकी भरे संदेश फरवरी से अप्रैल 2025 के बीच तीन बार भेजे गए थे।

मुंबई क्राइम ब्रांच ने जांच के दौरान पाया कि धमकी देने वालों का संबंध विदेश से था। इस मामले में पुलिस ने दो संदिग्धों मोहम्मद दिलशाद और मोहम्मद नवीद को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों को वेस्टइंडीज से पकड़ा गया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिंकू सिंह की प्रमोशनल टीम को तीन बार धमकी मिली थी। इन संदेशों में साफ तौर पर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। यह धमकी दाऊद इब्राहिम की डी-कंपनी से जुड़ी बताई जा रही है।

इंटरपोल ने इन दोनों की गिरफ्तारी में सहयोग किया। दिलशाद और नवीद पहले भी एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी से दस करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में शामिल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने पूछताछ में धमकी देने की बात स्वीकार कर ली है।

रिंकू सिंह बने एशिया कप 2025 के हीरो

बाएं हाथ के प्रतिभाशाली बल्लेबाज रिंकू सिंह ने एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत को विजयी रन दिलाया था। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए उस मैच में भारत को जीत के लिए आखिरी गेंद पर चार रन चाहिए थे, और रिंकू ने चौका लगाकर टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई।

रिंकू सिंह को पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ फाइनल मैच में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन उन्होंने उस एक मौके का भरपूर फायदा उठाया। उनके विजयी शॉट ने न सिर्फ भारत को एशिया कप जिताया बल्कि उन्हें देशभर में चर्चा का केंद्र बना दिया।

मुंबई पुलिस की कार्रवाई और सुरक्षा बढ़ाई गई

मुंबई पुलिस ने रिंकू सिंह को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मामले की जांच जारी है और दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों की पहचान की जा रही है।

फिलहाल रिंकू सिंह सुरक्षित हैं और पुलिस ने उनके परिवार तथा टीम के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए हैं। क्रिकेट जगत में भी इस खबर से हलचल मच गई है और फैंस ने सोशल मीडिया पर रिंकू की सुरक्षा की मांग की है।