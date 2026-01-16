मेरी खबरें
    रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पांच नई अमृत भारत ट्रेनों का शेड्यूल जारी, मिलेंगी ये खास सुविधाएं

    पांच नई अमृत भारत ट्रेनों का शेड्यूल जारी

    1. आम यात्रियों के लिए रेलवे का नया और हाई-स्पीड तोहफा
    2. पांच नई अमृत भारत ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है
    3. इन ट्रेनों का औपचारिक उद्घाटन 17-18 जनवरी को प्रस्तावित है

    डिजिटल डेस्क। भारतीय रेलवे ने नए साल के अवसर पर आम जनता को आधुनिक और किफायती यात्रा का बड़ा उपहार दिया है। पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय (पीडीडीयू) जंक्शन के रास्ते चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के रूट और शेड्यूल गुरुवार रात जारी कर दिए गए। कुल पांच नई ट्रेनों में से तीन इस महत्वपूर्ण जंक्शन से होकर गुजरेंगी, जबकि दो अन्य को अलग रूटों पर चलाया जाएगा।

    17 और 18 जनवरी को होगा उद्घाटन

    इन ट्रेनों का औपचारिक उद्घाटन 17 और 18 जनवरी को प्रस्तावित है। यह पहल विशेष रूप से त्योहारों और छुट्टियों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए की गई है। इससे पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के बीच कनेक्टिविटी न केवल सुगम होगी, बल्कि काफी मजबूत भी हो जाएगी।


    क्या है अमृत भारत की खासियत?

    अमृत भारत एक्सप्रेस को 'आम आदमी की ट्रेन' कहा जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी तकनीकी विशेषता इसमें इस्तेमाल की गई 'पुश-पुल' तकनीक है। ट्रेन के आगे और पीछे दोनों तरफ इंजन होने के कारण इसकी स्पीड (Acceleration) बेहतर होता है, जिससे समय की बचत होती है। यह एक गैर-वातानुकूलित (Non-AC) ट्रेन है, लेकिन इसमें दी गई कई सुविधाएं इसे खास बनाती हैं। इस पर एक नजर डालते हैं।

    • झटका मुक्त यात्रा और आरामदायक सीटें।

    • हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट।

    • सुरक्षा के लिए आधुनिक सीसीटीवी कैमरे।

    • स्वच्छ और आधुनिक डिजाइन के शौचालय।

    इन रूटों व स्टेशनों से होगी अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत

    • 1. हावड़ा-आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस

    • 2. सियालदह-बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस

    • 3. पनवेल-अलीपुरद्वार अमृत भारत एक्सप्रेस

    • 4. डिब्रूगढ़-गोमतीनगर अमृत भारत एक्सप्रेस

    • 5. कामाख्या-रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस (इसका उद्घाटन 18 जनवरी को होगा)

