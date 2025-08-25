यूपी के बुलंदशहर में बड़ा हादसा, भीषण एक्सीडेंट में बच्चों समेत आठ श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत, 50 से अधिक घायल

डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के अरनिया थाना क्षेत्र में रविवार सुबह श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली भीषण हादसे का शिकार हो गई। नेशनल हाईवे 34 (UP Massive Accident NH 34) पर घटाल गांव के पास श्रद्धालुओं को ले जा रही ट्रॉली को पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में आठ श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 50 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए।

दर्शन के लिए जाते समय हुआ हादसा ट्रैक्टर में 60 से ज्यादा लोग सवार थे जो कासगंज से राजस्थान के गोगामणि में जाहरवीर बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे। मृतकों की पहचान चांदनी (12) पुत्री कालीचरण निवासी रफ़ातपुर थाना कासगंज, रामबेटी (62) पत्नी सोरनलाल निवासी रफ़ातपुर थाना सोरों जिला कासगंज, ईपू बाबू निवासी मिलकनिया थाना सोरों जिला कासगंज, धनीराम निवासी मिलकनिया थाना सोरों जिला कासगंज, मिश्री निवासी मिलकनिया थाना सोरों जिला कासगंज और शिवांश (6) पुत्र अजय निवासी सोरों जिला कासगंज के रूप में हुई है।