दिवाली-छठ पर ट्रेन टिकट नहीं मिल रही? अब Post Office से भी करा सकते हैं बुकिंग, जानें क्या है प्रोसेस

    Indian Railways: दिवाली और छठ पूजा पर टिकटों की मारामारी से अब राहत मिलेगी। रेलवे और डाक विभाग ने मिलकर एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत अब यात्री पोस्ट ऑफिस से भी ट्रेन टिकट बुक कर सकेंगे। यह सुविधा ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए है, जहां रेलवे स्टेशन नहीं हैं। वरिष्ठ नागरिकों को इससे खास लाभ होगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 05:00:20 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 05:00:20 PM (IST)
    डिजिटल डेस्क। दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के दौरान ट्रेन टिकटों के लिए लंबी लाइनों और वेबसाइट पर सर्वर डाउन जैसी परेशानियों से जूझने वाले यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है। भारतीय रेलवे ने भारतीय डाक विभाग के साथ मिलकर एक नई सुविधा की शुरुआत की है, जिसके तहत अब देशभर के पोस्ट ऑफिसों से भी ट्रेन टिकट बुक किए जा सकेंगे।

    यह सुविधा खासतौर पर ग्रामीण, कस्बाई और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए शुरू की गई है, जहां न तो रेलवे स्टेशन है और न ही आरक्षण काउंटर। अब इन क्षेत्रों के डाकघरों को रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) से जोड़ा गया है, जिससे यात्रियों को अपने गांव या इलाके से ही टिकट बुक करने की सुविधा मिलेगी।


    ऐसे करें बुकिंग

    ट्रेन का टिकट बुक कराने के लिए यात्री को अपने नजदीकी पीआरएस-सक्षम डाकघर जाना होगा। वहां मौजूद कर्मचारी को यात्रा का विवरण जैसे यात्रा की तारीख, ट्रेन का नाम या नंबर, गंतव्य और पसंदीदा क्लास (जनरल, स्लीपर या एसी) बताना होगा। इसके बाद कर्मचारी सिस्टम पर जानकारी दर्ज करेगा, भुगतान लेने के बाद टिकट वहीं पर प्रिंट कर देगा। यात्री नकद या डिजिटल दोनों माध्यमों से भुगतान कर सकते हैं। यह टिकट रेलवे के आधिकारिक आरक्षण टिकट के समान ही मान्य होगा।

    तकनीक से दूर लोगों के लिए राहत

    इस सुविधा से उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पाते—जैसे वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन या ग्रामीण इलाकों के तकनीक से अनजान लोग। अब उन्हें स्टेशन या साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं होगी; अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से ही सभी क्लास की टिकटें आसानी से मिल जाएंगी।

    भीड़ और सर्वर समस्या से निजात

    त्योहारों के समय रेलवे काउंटर और वेबसाइट पर होने वाली भारी भीड़ और सर्वर की दिक्कतों से अब काफी राहत मिलेगी। इस पहल से ऑनलाइन सिस्टम पर दबाव कम होगा, टिकट बुकिंग की प्रक्रिया और भी तेज़ और पारदर्शी बनेगी।

    यात्रियों की सुविधा के लिए अहम कदम

    मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि दीपावली और आगामी त्योहारों को देखते हुए दिल्ली मुख्यालय से इस पहल को मंजूरी दी गई है। रेलवे मंत्रालय के आदेश के बाद शुरू की गई यह सुविधा यात्रियों की सहूलियत बढ़ाने और रेल सेवा को देश के हर कोने तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब रेल टिकट के लिए लंबी लाइनों या वेबसाइट की परेशानियों से नहीं जूझना पड़ेगा, आपका नजदीकी डाकघर ही बनेगा नया रेलवे रिजर्वेशन काउंटर।

