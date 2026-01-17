बदलेगी गांवों की तस्वीर... गरीबी मिटाने के लिए सीएम योगी का मास्टरस्ट्रोक, लखनऊ से होगी ऐतिहासिक पहल की शुरुआत

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश को गरीबी की बेड़ियों से पूरी तरह आजाद करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'जीरो पावर्टी' (Zero Poverty) अभियान के तहत एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। सरकार अब इस मिशन में प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को सीधे तौर पर जोड़ने जा रही है। इस योजना के तहत शिक्षण संस्थान ग्राम पंचायतों को गोद लेकर निर्धन परिवारों के विकास के लिए 'संरक्षक' की भूमिका निभाएंगे। इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राजधानी लखनऊ से होगी।

छात्र बनेंगे विकास के सेतु इस अभियान की सबसे बड़ी शक्ति प्रदेश के छात्र होंगे। हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज अपने आसपास की 10 से 15 ग्राम पंचायतों को गोद लेंगे। संस्थानों के एनएसएस (NSS), एनसीसी (NCC) और सोशल वर्क (MSW) विभाग के छात्रों को 'वॉलंटियर्स' के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये छात्र सीधे गांवों में जाकर चिन्हित निर्धन परिवारों की जरूरतों का आकलन करेंगे और उन्हें सरकारी योजनाओं, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों से जोड़ने में मदद करेंगे। हर संस्थान में एक 'नोडल शिक्षक' पूरे अभियान की निगरानी करेगा।