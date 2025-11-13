Delhi Bomb Blast: UP से डॉ. फारूख गिरफ्तार, आतंकी मुजम्मिल ने पूछताछ में लिया नाम... अब खुलेंगे कई राज

डिजिटल डेस्क: दिल्ली बम धमाके की जांच में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बुधवार देर रात हापुड़ जिले के पिलखुवा स्थित जीएस मेडिकल कॉलेज में छापेमारी कर पुलिस ने प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. फारूख को गिरफ्तार किया। उन पर संदेह है कि उन्होंने दिल्ली में हुए विस्फोट में अहम भूमिका निभाई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रारंभिक पूछताछ में कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं, जिससे मामले की दिशा और स्पष्ट हो रही है।

जम्मू-कश्मीर के मूल निवासी हैं डॉ. फारूख डॉ. फारूख जम्मू-कश्मीर के मूल निवासी हैं और लगभग एक वर्ष से जीएस मेडिकल कॉलेज, पिलखुवा में कार्यरत थे। बताया गया कि वह कॉलेज परिसर में ही रहते थे और अपने विभागीय कार्यों में सक्रिय रहते थे। हालांकि, उनकी निजी जिंदगी के बारे में सहकर्मियों को बहुत कम जानकारी थी। पुलिस को संदेह है कि वे किसी आतंकी संगठन से जुड़े हो सकते हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन को कवर के रूप में इस्तेमाल करता है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को यह जानकारी गिरफ्तार आतंकी मुजम्मिल से पूछताछ के दौरान मिली। मुजम्मिल ने पूछताछ में डॉ. फारूख का नाम लिया, जिसके बाद इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर बुधवार देर रात टीम ने हापुड़ पहुंचकर कार्रवाई की। पुलिस ने कॉलेज परिसर में तलाशी अभियान चलाया, हालांकि अभी तक कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। विस्फोटकों की आपूर्ति और नेटवर्किंग से जुड़ा नाम जांच एजेंसियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में डॉ. फारूख का नाम विस्फोटकों की आपूर्ति और नेटवर्किंग से जुड़ा सामने आया है। यह आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने न केवल विस्फोट की साजिश में सहायता की, बल्कि लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराया। दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर दिल्ली ले गई है, जहां उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है।