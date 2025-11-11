Al-Falah University: आतंकी जाल में फंसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा कनेक्शन

डिजिटल डेस्क: धौज के मुस्लिम बहुल इलाके में 76 एकड़ में फैली अल-फलाह यूनिवर्सिटी अचानक अंतरराष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन गई है। लगातार तीन डॉक्टरों के नाम आतंकी गतिविधियों से जुड़ने और मंगलवार को सात डॉक्टरों समेत 13 लोगों की हिरासत में लिए जाने के बाद यह संस्थान आतंकियों के ठिकाने के रूप में सामने आ रहा है।

हालांकि इससे पहले तक इस यूनिवर्सिटी का नाम किसी राष्ट्र-विरोधी गतिविधि से नहीं जुड़ा था, लेकिन बीते एक वर्ष से अधिक समय से यहां कार्यरत तीन डॉक्टर जिनमें एक महिला डॉक्टर भी शामिल हैं आतंकी साजिश रचने में लगे थे। यूनिवर्सिटी प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है।