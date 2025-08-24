'पापा ने थप्पड़ मारा फिर लाइटर से लगाई आग', 35 लाख की मांग पूरी न होने पर पत्नी को जिंदा जलाया; बेटे ने किया खुलासा

डिजिटल डेस्क: ग्रेटर नोएडा के कासना कोतवाली क्षेत्र के सिरसा गांव में गुरुवार को निक्की नामक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है।

मृतका के बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल मृतका के छोटे बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें बच्चा साफ कहता है, “पापा ने पहले पेट्रोल डाला, फिर चांटा मारा और लाइटर से मम्मी को जला दिया।” इस बयान ने घटना को और भी भयावह बना दिया है।