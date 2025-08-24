'पापा ने थप्पड़ मारा फिर लाइटर से लगाई आग', 35 लाख की मांग पूरी न होने पर पत्नी को जिंदा जलाया; बेटे ने किया खुलासा

डिजिटल डेस्क: ग्रेटर नोएडा के कासना कोतवाली क्षेत्र के सिरसा गांव में गुरुवार को निक्की नामक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है।
मृतका के छोटे बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें बच्चा साफ कहता है, “पापा ने पहले पेट्रोल डाला, फिर चांटा मारा और लाइटर से मम्मी को जला दिया।” इस बयान ने घटना को और भी भयावह बना दिया है।
जानकारी के अनुसार निक्की की शादी दिसंबर 2016 में सिरसा गांव निवासी विपिन से हुई थी। शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी समेत हैसियत से ज्यादा दहेज दिया गया था। इसके बावजूद निक्की के पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर लगातार 35 लाख रुपये की मांग कर रहे थे। निक्की और उसकी बहन कंचन को बार-बार प्रताड़ित किया जाता था।
घटना के दिन पति और सास ने निक्की के साथ जमकर मारपीट की। बीच-बचाव करने आई उसकी बहन कंचन को भी पीटा गया। आरोप है कि इसके बाद विपिन ने निक्की पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग से घिरी निक्की मदद के लिए घर से बाहर भागी। पड़ोसियों ने उसे गंभीर हालत में फोर्टिस अस्पताल पहुंचाया, जहां से दिल्ली रेफर किया गया। शुक्रवार को उसकी मौत हो गई।
विपिन पर अवैध संबंध का आरोप, इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो 2024 का बताया जा रहा है। विपिन कार में एक लड़की के साथ पकड़ा गया था। #Noida pic.twitter.com/yMgwX8oMRd
महिला की मौत के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने कोतवाली का घेराव कर आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत पर पति विपिन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपी फरार हैं। एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है और फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।
मृतका की बहन कंचन ने बताया कि आग लगाने से कुछ देर पहले झगड़ा हुआ था। उसने घटना की वीडियो भी बनाई थी। जो सोशल मीडिया पर वायरल है। बीच-बचाव करने पर उसके साथ भी मारपीट की। जिसके बाद निक्की अपने कमरे में उपर चली गई थी।
बीमार होने की वजह से कंचन ने डाक्टर बुलाकर हाथ में ड्रिप लगवाई हुई थी। तभी ऊपर से मार दो खत्म कर दो आवाज आना शुरू हो गई। वह ड्रिप निकालकर घटना स्थल की तरफ दौड़ी तो सीढ़ियों से आग की लपटों में घिरी निक्की नीचे उतरते हुए पति और सांस से जीवन की भीख मांग रही थी।
