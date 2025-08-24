'पापा ने थप्पड़ मारा फिर लाइटर से लगाई आग', 35 लाख की मांग पूरी न होने पर पत्नी को जिंदा जलाया; बेटे ने किया खुलासा

मेरी खबरें
    Murder Crime: ग्रेटर नोएडा के कासना क्षेत्र के सिरसा गांव में महिला निक्की को उसके पति ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। नौ साल से दहेज में 35 लाख की मांग चल रही थी। बेटे ने बताया- “पापा ने मां को लाइटर से जलाया।” विपिन पर अवैध संबंध का आरोप है, इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 09:30:49 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 01:05:33 PM (IST)
    Nikki Murder Case: मृतका निक्की की फाइल फोटो।

    HighLights

    1. नोएडा में दहेज के लिए हत्या।
    2. बेटे ने बताया पिता ने मां को जलाया।
    3. 35 लाख दहेज मांग का मामला।

    डिजिटल डेस्क: ग्रेटर नोएडा के कासना कोतवाली क्षेत्र के सिरसा गांव में गुरुवार को निक्की नामक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है।

    मृतका के बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

    मृतका के छोटे बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें बच्चा साफ कहता है, “पापा ने पहले पेट्रोल डाला, फिर चांटा मारा और लाइटर से मम्मी को जला दिया।” इस बयान ने घटना को और भी भयावह बना दिया है।

    जानकारी के अनुसार निक्की की शादी दिसंबर 2016 में सिरसा गांव निवासी विपिन से हुई थी। शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी समेत हैसियत से ज्यादा दहेज दिया गया था। इसके बावजूद निक्की के पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर लगातार 35 लाख रुपये की मांग कर रहे थे। निक्की और उसकी बहन कंचन को बार-बार प्रताड़ित किया जाता था।

    पेट्रोल डालकर लगा दी आग

    घटना के दिन पति और सास ने निक्की के साथ जमकर मारपीट की। बीच-बचाव करने आई उसकी बहन कंचन को भी पीटा गया। आरोप है कि इसके बाद विपिन ने निक्की पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग से घिरी निक्की मदद के लिए घर से बाहर भागी। पड़ोसियों ने उसे गंभीर हालत में फोर्टिस अस्पताल पहुंचाया, जहां से दिल्ली रेफर किया गया। शुक्रवार को उसकी मौत हो गई।

    महिला की मौत के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने कोतवाली का घेराव कर आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत पर पति विपिन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपी फरार हैं। एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है और फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

    पति-सांस से जान की भीख मांग रही थी निक्की

    मृतका की बहन कंचन ने बताया कि आग लगाने से कुछ देर पहले झगड़ा हुआ था। उसने घटना की वीडियो भी बनाई थी। जो सोशल मीडिया पर वायरल है। बीच-बचाव करने पर उसके साथ भी मारपीट की। जिसके बाद निक्की अपने कमरे में उपर चली गई थी।

    बीमार होने की वजह से कंचन ने डाक्टर बुलाकर हाथ में ड्रिप लगवाई हुई थी। तभी ऊपर से मार दो खत्म कर दो आवाज आना शुरू हो गई। वह ड्रिप निकालकर घटना स्थल की तरफ दौड़ी तो सीढ़ियों से आग की लपटों में घिरी निक्की नीचे उतरते हुए पति और सांस से जीवन की भीख मांग रही थी।

