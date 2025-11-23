रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर, ट्रेनों में लगेंगे RO सिस्टम, पैसेंजर्स को मिलेगा स्वच्छ पेयजल

डिजिटल डेस्क। रायबरेली रेलवे स्टेशन पर पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ी पहल शुरू होने जा रही है। स्टेशन के सभी पांच प्लेटफॉर्म पर नई पानी की पाइपलाइन बिछाने की स्वीकृति मिल चुकी है। जल्द ही इसके निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी जाएगी। नई पाइपलाइन से न केवल स्टेशन परिसर में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेनों में भी सीधे पानी भरा जा सकेगा।
अब तक कई बार ट्रेनों में समय पर पानी उपलब्ध न होने से यात्रियों को समस्या झेलनी पड़ती थी। गर्मी के दिनों में यह परेशानी और बढ़ जाती थी। अधिकारियों के अनुसार नई पाइपलाइन से हर प्लेटफॉर्म पर पर्याप्त पानी उपलब्ध रहेगा, जिससे इंतजार कर रहे यात्रियों को भी स्वच्छ पेयजल आसानी से मिल सकेगा।
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों की बोगियों में आरओ (रिवर्स ऑस्मोसिस) सिस्टम लगाने की योजना को हरी झंडी दे दी है। शुरुआती चरण में पद्दमावत एक्सप्रेस, अमृतसर–हावड़ा मेल, नीलांचल और नौचंदी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के चुनिंदा कोचों में आरओ लगाए जाएंगे। आगे चलकर इस सुविधा का विस्तार अन्य ट्रेनों में भी किया जाएगा।
कैरिज एवं वैगन विभाग के इंचार्ज ए.के. यादव ने बताया कि रायबरेली स्टेशन पर ट्रेनों में सीधे पानी भरने की अनुमति मिल चुकी है। इसके लिए पटरी के किनारे-किनारे नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सर्वे पूरा हो चुका है और बहुत जल्द स्टेशन पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
नई पाइपलाइन और ट्रेन बोगियों में आरओ लगाए जाने से यात्रियों की सबसे बड़ी परेशानी दूर होगी। गर्मी हो या सर्दी, अब सफर के दौरान साफ और ठंडा पेयजल उपलब्ध रहेगा। रेलवे की यह पहल यात्रियों की सेहत, सुविधा और यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगी।