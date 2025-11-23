रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर, ट्रेनों में लगेंगे RO सिस्टम, पैसेंजर्स को मिलेगा स्वच्छ पेयजल

डिजिटल डेस्क। रायबरेली रेलवे स्टेशन पर पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ी पहल शुरू होने जा रही है। स्टेशन के सभी पांच प्लेटफॉर्म पर नई पानी की पाइपलाइन बिछाने की स्वीकृति मिल चुकी है। जल्द ही इसके निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी जाएगी। नई पाइपलाइन से न केवल स्टेशन परिसर में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेनों में भी सीधे पानी भरा जा सकेगा।

अब नहीं होगी पानी भरने में परेशानी अब तक कई बार ट्रेनों में समय पर पानी उपलब्ध न होने से यात्रियों को समस्या झेलनी पड़ती थी। गर्मी के दिनों में यह परेशानी और बढ़ जाती थी। अधिकारियों के अनुसार नई पाइपलाइन से हर प्लेटफॉर्म पर पर्याप्त पानी उपलब्ध रहेगा, जिससे इंतजार कर रहे यात्रियों को भी स्वच्छ पेयजल आसानी से मिल सकेगा।