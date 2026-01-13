यूपी में किसानों को मुफ्त मिलेगा उड़द और मूंग का बीज, ऑनलाइन पोर्टल पर करानी होगी बुकिंग

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। गन्ने के साथ उड़द व मूंग की सहफसली खेती करने वाले किसानों को कृषि विभाग की ओर से निःशुल्क बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग करानी अनिवार्य होगी।

जिले में कुल 766 क्विंटल उड़द और मूंग का बीज वितरित किया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह ने अधिक से अधिक किसानों से समय रहते बीज की बुकिंग कराने की अपील की है। उड़द की बोआई का सही समय और तरीका उड़द की बोआई गन्ने की बोआई के तुरंत बाद फरवरी–मार्च में या अप्रैल माह में, जब गन्ने के अंकुर निकल आएं, तब कतारों के बीच खाली स्थान में की जा सकती है। इससे कम समय में अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। उड़द की फसल 60 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है।