अयोध्या राम मंदिर परिसर में बवाल, कश्मीरी युवक की नमाज पढ़ने की कोशिश, पकड़ने पर करने लगा नारेबाजी

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश में अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा व्यवस्था उस समय चर्चा में आ गई, जब शनिवार दोपहर एक कश्मीरी नागरिक ने मंदिर परिसर के भीतर नमाज पढ़ने का प्रयास किया। इस संवेदनशील घटना के बाद सुरक्षाबलों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है।
जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले का निवासी 56 वर्षीय एबी अहद शेख (पुत्र इस्माइल शेख) गेट D1 से राम मंदिर परिसर में दाखिल हुआ था। दर्शन मार्ग से गुजरते हुए जब वह दक्षिणी परकोटे और सीता रसोई के समीप पहुंचा, तो उसने अचानक नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उसे ऐसा करते देख तुरंत पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि रोके जाने पर आरोपी ने नारेबाजी भी की।
आरोपी को हिरासत में लेकर परिसर स्थित राम जन्मभूमि पुलिस चौकी ले जाया गया है। यहां एसपी सुरक्षा, बलरामाचारी दुबे के नेतृत्व में खुफिया एजेंसियां (IB, LIU) और पुलिस की टीमें उससे पूछताछ कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि उसका उद्देश्य केवल नमाज पढ़ना था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है।
इस संवेदनशील मामले पर जिला प्रशासन और राम मंदिर ट्रस्ट ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है और कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। हालांकि, इस घटना के बाद पूरे मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा घेरा और कड़ा कर दिया गया है।
सभी सुरक्षाकर्मियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। यह घटना राम मंदिर की उच्च-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक बड़ी चुनौती के रूप में देखी जा रही है। जांच टीमें अब यह भी खंगाल रही हैं कि आरोपी अयोध्या कब पहुंचा और यहां उसके ठहरने का ठिकाना कहां था।