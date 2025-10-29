UP News: कौड़ियाला नदी में पलटी नाव, 24 लोग लापता... CM ने दिए बचाव के निर्देश, SDRF-NDRF की टीमें कर रहीं रेस्क्यू

डिजिटल डेस्क: बहराइच जिले की कौड़ियाला नदी में बुधवार को यात्रियों से भरी नाव पलटने की भयावह घटना सामने आई। घटना सुजौली इलाके के भरथापुर गांव के रहने वालों से जुड़ी है, जो भारत-नेपाल सीमा के नजदीक आते हैं। जानकारी के अनुसार भरथापुर गांव के लगभग 28 लोग एक ही नाव में बैठकर खैरटिया गांव में आयोजित कार्यक्रम में गए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी लोग उसी नाव से वापस लौट रहे थे क्योंकि पैदल रास्ता लंबा होने के कारण नाव ही सुविधाजनक साधन था। नाव का संचालन मिहींलाल पुत्र पुत्तीलाल कर रहे थे।

वापसी के दौरान कौड़ियाला नदी में तेज बहाव के बीच नाव अचानक हिचकोले खाने लगी और पलट गई। इस दौरान चार लोगों को तत्काल मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने नदी से निकालकर सुरक्षित कर लिया। उनमें लक्ष्मीनरायन, रानी देवी, ज्योति और हरिमोहन के नाम सामने आए हैं। बाकी लगभग 24 लोग पानी में बहकर लापता हो गए, जिनका अब भी कोई पता नहीं चल सका है। घटनास्थल पर चीख-पुकार मची और आसपास के ग्रामीणों तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया।