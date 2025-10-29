UP News: कौड़ियाला नदी में पलटी नाव, 24 लोग लापता... CM ने दिए बचाव के निर्देश, SDRF-NDRF की टीमें कर रहीं रेस्क्यू

डिजिटल डेस्क: बहराइच जिले की कौड़ियाला नदी में बुधवार को यात्रियों से भरी नाव पलटने की भयावह घटना सामने आई। घटना सुजौली इलाके के भरथापुर गांव के रहने वालों से जुड़ी है, जो भारत-नेपाल सीमा के नजदीक आते हैं। जानकारी के अनुसार भरथापुर गांव के लगभग 28 लोग एक ही नाव में बैठकर खैरटिया गांव में आयोजित कार्यक्रम में गए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी लोग उसी नाव से वापस लौट रहे थे क्योंकि पैदल रास्ता लंबा होने के कारण नाव ही सुविधाजनक साधन था। नाव का संचालन मिहींलाल पुत्र पुत्तीलाल कर रहे थे।
वापसी के दौरान कौड़ियाला नदी में तेज बहाव के बीच नाव अचानक हिचकोले खाने लगी और पलट गई। इस दौरान चार लोगों को तत्काल मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने नदी से निकालकर सुरक्षित कर लिया। उनमें लक्ष्मीनरायन, रानी देवी, ज्योति और हरिमोहन के नाम सामने आए हैं। बाकी लगभग 24 लोग पानी में बहकर लापता हो गए, जिनका अब भी कोई पता नहीं चल सका है। घटनास्थल पर चीख-पुकार मची और आसपास के ग्रामीणों तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया।
घटना की सूचना मिलते ही एसपी रामनयन सिंह, एडीएम अमित कुमार, एसडीएम मिहींपुरवा सहित कई पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए। डीएम अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि लापता लोगों की तलाश के लिए समुचित इंतजाम किए जा रहे हैं और स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी जरूरी संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं। खोजबीन तेज करने तथा बचाव कार्य को प्रभावी बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
UP Chief Minister Yogi Adityanath has taken cognizance of the boat capsizing incident in Bharatpur village of Bahraich district. He has directed district administration officials and SDRF teams to promptly reach the site and speed up relief and rescue operations. The Chief… pic.twitter.com/aSjl9PRPlI
— Press Trust of India (@PTI_News) October 29, 2025
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस एवं प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे SDRF और NDRF की टीमों के साथ मिलकर तत्काल यात्रियों की खोज तथा राहत कार्य को सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को बचाव-राहत कार्य सुचारू तरीके से चलाने और प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता दिलाने का निर्देश दिया।
बताया गया है कि कुछ दिनों पहले चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज का क्लोजर समय पूरा होने के बाद बैराज के गेट खोले गए थे और उसके बाद से कौड़ियाला व गेरुआ नदियों में पानी का तेज बहाव बना हुआ है। इसी तेज बहाव के चलते नाव अस्थिर हो गई और पलट गई। इसको देखते हुए गिरिजापुरी स्थित चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज के गेट बंद कर पानी के बहाव को नियंत्रित करने की कार्रवाई की गई ताकि खोज और बचाव कार्य में मदद मिल सके।
प्राथमिक रिपोर्टों में घटना की वजह प्राकृतिक जल प्रवाह और तेज बहाव बताई जा रही है, जबकि घटना की विस्तृत विवेचना जारी है। स्थानीय प्रशासन व बचाव दल लगातार नदी में खोजबीन कर रहे हैं और स्थानीय लोगों से भी मदद ली जा रही है। जिले में इस दर्दनाक हादसे से शोक का माहौल है और परिजनों की तलाश जारी है।