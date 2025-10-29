मेरी खबरें
    UP News: कौड़ियाला नदी में पलटी नाव, 24 लोग लापता... CM ने दिए बचाव के निर्देश, SDRF-NDRF की टीमें कर रहीं रेस्क्यू

    UP News: बहराइच के कौड़ियाला नदी में बुधवार को एक बड़ा हादसा हुआ जब भरथापुर गांव के लगभग 28 लोग एक ही नाव में सवार होकर खैरटिया कार्यक्रम से लौटते समय तेज बहाव के कारण नाव पलट गई। स्थानीय लोगों ने चार यात्रियों को नदी से बचा लिया, जबकि अन्य 24 लोग लापता बताए जा रहे हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 09:17:25 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 09:48:03 PM (IST)
    UP News: कौड़ियाला नदी में पलटी नाव, 24 लोग लापता... CM ने दिए बचाव के निर्देश, SDRF-NDRF की टीमें कर रहीं रेस्क्यू
    UP Boat capsized: घटनास्थल पर मैजूद अधिकारी।

    HighLights

    1. घाघरा बैराज के गेट खोलने के बाद तेज बहाव में नाव पलटी।
    2. चार लोग सुरक्षित निकाले गए; बाकी 24 लापता हैं।
    3. SP, एडीएम, SDM और DM प्रभावित इलाके में पहुंचे।

    डिजिटल डेस्क: बहराइच जिले की कौड़ियाला नदी में बुधवार को यात्रियों से भरी नाव पलटने की भयावह घटना सामने आई। घटना सुजौली इलाके के भरथापुर गांव के रहने वालों से जुड़ी है, जो भारत-नेपाल सीमा के नजदीक आते हैं। जानकारी के अनुसार भरथापुर गांव के लगभग 28 लोग एक ही नाव में बैठकर खैरटिया गांव में आयोजित कार्यक्रम में गए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी लोग उसी नाव से वापस लौट रहे थे क्योंकि पैदल रास्ता लंबा होने के कारण नाव ही सुविधाजनक साधन था। नाव का संचालन मिहींलाल पुत्र पुत्तीलाल कर रहे थे।

    वापसी के दौरान कौड़ियाला नदी में तेज बहाव के बीच नाव अचानक हिचकोले खाने लगी और पलट गई। इस दौरान चार लोगों को तत्काल मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने नदी से निकालकर सुरक्षित कर लिया। उनमें लक्ष्मीनरायन, रानी देवी, ज्योति और हरिमोहन के नाम सामने आए हैं। बाकी लगभग 24 लोग पानी में बहकर लापता हो गए, जिनका अब भी कोई पता नहीं चल सका है। घटनास्थल पर चीख-पुकार मची और आसपास के ग्रामीणों तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया।


    मैके पर प्रशासनिक अधिकारी मैजूद

    घटना की सूचना मिलते ही एसपी रामनयन सिंह, एडीएम अमित कुमार, एसडीएम मिहींपुरवा सहित कई पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए। डीएम अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि लापता लोगों की तलाश के लिए समुचित इंतजाम किए जा रहे हैं और स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी जरूरी संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं। खोजबीन तेज करने तथा बचाव कार्य को प्रभावी बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

    घाघरा बैराज के गेट खोलने से पानी का बहाव तेज

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस एवं प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे SDRF और NDRF की टीमों के साथ मिलकर तत्काल यात्रियों की खोज तथा राहत कार्य को सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को बचाव-राहत कार्य सुचारू तरीके से चलाने और प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता दिलाने का निर्देश दिया।

    बताया गया है कि कुछ दिनों पहले चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज का क्लोजर समय पूरा होने के बाद बैराज के गेट खोले गए थे और उसके बाद से कौड़ियाला व गेरुआ नदियों में पानी का तेज बहाव बना हुआ है। इसी तेज बहाव के चलते नाव अस्थिर हो गई और पलट गई। इसको देखते हुए गिरिजापुरी स्थित चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज के गेट बंद कर पानी के बहाव को नियंत्रित करने की कार्रवाई की गई ताकि खोज और बचाव कार्य में मदद मिल सके।

    प्राथमिक रिपोर्टों में घटना की वजह प्राकृतिक जल प्रवाह और तेज बहाव बताई जा रही है, जबकि घटना की विस्तृत विवेचना जारी है। स्थानीय प्रशासन व बचाव दल लगातार नदी में खोजबीन कर रहे हैं और स्थानीय लोगों से भी मदद ली जा रही है। जिले में इस दर्दनाक हादसे से शोक का माहौल है और परिजनों की तलाश जारी है।

