Noida Dowry Murder Case: निक्की की भाभी के बयान से आया नया ट्विस्ट, परिवार की असली हकीकत आई सामने

डिजिटल डेस्क: नोएडा दहेज हत्या कांड में अब एक नया मोड़ सामने आया है। पीड़िता निक्की भाटी की भाभी मीनाक्षी ने बड़ा खुलासा करते हुए अपने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शादी के समय उनके परिवार ने दहेज में एक मारुति सुजुकी सियाज कार दी थी, लेकिन ससुराल वालों ने उसे "अशुभ" बताकर बेच दिया और इसके बाद स्कॉर्पियो और नकदी की मांग शुरू कर दी।

मायके भेज दिया, पंचायत तक पहुंच केस मीनाक्षी की शादी रोहित से वर्ष 2016 में हुई थी। वह पल्ला गांव की रहने वाली हैं। मीनाक्षी के अनुसार जब उनके मायके वालों ने दहेज की अतिरिक्त मांग पूरी करने से मना कर दिया तो उन्हें ससुराल से निकालकर मायके भेज दिया गया। यह मामला बाद में गांव की पंचायत तक पहुंच गया।