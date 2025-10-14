Ujjwala Yojana के तहत दीवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर, ये काम न कराने पर लिस्ट से कट जाएगा आपका नाम

डिजिटल डेस्क, लखनऊ: अमेठी जिले में दीपावली के पावन पर्व पर सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) के तहत 1,16,113 लाभार्थियों को निशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल कराया जाएगा। जिला पूर्ति विभाग ने शासन के निर्देश पर सिलेंडर बुकिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि दिवाली तक हर पात्र परिवार को इसका लाभ मिल सके। शासन ने हिदायत दी है कि जिन लाभार्थियों ने अपनी ईकेवाईसी (e-KYC) नहीं कराई है, वे जल्द ही नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर अपनी पहचान और दस्तावेज अपडेट कराएं। ऐसा न करने पर उनका नाम सूची से काट दिया जाएगा।

दीपावली और होली पर फ्री गैस-सिलेंडर ज़िला पूर्ति अधिकारी शशिकांत ने बताया कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत होली और दीपावली पर लाभार्थियों को निशुल्क गैस सिलेंडर दोनों त्योहारों पर दिए जाते हैं। जिले में 32 रसोई गैस एजेंसियां सक्रिय हैं, जहां सूची में शामिल लगभग 1,16,113 महिलाओं को लाभ मिला है। इस वर्ष तक 92,542 लाभार्थियों ने अपनी ईकेवाईसी सफलतापूर्वक कर ली है। जबकि पिछले वर्ष होली पर 87,105 लाभार्थियों को लाभ मिला था। इस बार पात्र लाभार्थियों को डिजिटली बुकिंग कराकर ही रिफिल दी जाएगी।