    Ujjwala Yojana के तहत दीवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर, ये काम न कराने पर लिस्ट से कट जाएगा आपका नाम

    Free Gas Cylinder: दीवाली उत्सव के अवसर पर सरकार 1.16 लाख से अधिक उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) लाभार्थियों को निशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल प्रदान करने जा रही है। शासन के निर्देश पर जिला पूर्ति विभाग ने बुकिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 01:26:18 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 01:26:18 PM (IST)
    दिवाली पर सरकार देगी मुफ्त गैस सिलेंडर (File Photo)

    1. Diwali पर मुफ्त सिलेंडर अभी करें बुकिंग
    2. उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दी रिफिल
    3. होली-दिवाली पर सरकार मुफ्त गैस देगी

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ: अमेठी जिले में दीपावली के पावन पर्व पर सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) के तहत 1,16,113 लाभार्थियों को निशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल कराया जाएगा। जिला पूर्ति विभाग ने शासन के निर्देश पर सिलेंडर बुकिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि दिवाली तक हर पात्र परिवार को इसका लाभ मिल सके। शासन ने हिदायत दी है कि जिन लाभार्थियों ने अपनी ईकेवाईसी (e-KYC) नहीं कराई है, वे जल्द ही नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर अपनी पहचान और दस्तावेज अपडेट कराएं। ऐसा न करने पर उनका नाम सूची से काट दिया जाएगा।

    दीपावली और होली पर फ्री गैस-सिलेंडर

    ज़िला पूर्ति अधिकारी शशिकांत ने बताया कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत होली और दीपावली पर लाभार्थियों को निशुल्क गैस सिलेंडर दोनों त्योहारों पर दिए जाते हैं। जिले में 32 रसोई गैस एजेंसियां सक्रिय हैं, जहां सूची में शामिल लगभग 1,16,113 महिलाओं को लाभ मिला है। इस वर्ष तक 92,542 लाभार्थियों ने अपनी ईकेवाईसी सफलतापूर्वक कर ली है। जबकि पिछले वर्ष होली पर 87,105 लाभार्थियों को लाभ मिला था। इस बार पात्र लाभार्थियों को डिजिटली बुकिंग कराकर ही रिफिल दी जाएगी।


    लाभार्थियों से विशेष अपील

    जिला अधिकारी ने बताया, गैस कंपनियां भी पूरी तैयारी कर चुकी हैं और प्रत्येक सिलेंडर में ₹915.50 का मुफ्त रिफिल किया जाएगा। उन्होंने लाभार्थियों से विशेष अपील की है कि वे बुकिंग कराना न भूलें। कई क्षेत्रों में लोग समय पर बुकिंग न कराने के कारण बाहर हो जाते हैं। इसलिए सभी ब्लॉगों और ग्रामीण इलाकों तक अभियान चलाकर लाभार्थियों को समय से चेतित किया जा रहा है।

    ज़िला प्रशासन ने कहा है कि e-KYC कराने की अंतिम तिथि निकट आ रही है। जब सभी दस्तावेज निर्धारित समय में जमा कर दिए जाएंगे, तो विभाग दिवाली से ठीक पहले बुकिंग को अंतिम रूप देगा और सिलेंडरों को वितरण के लिए तैयार करेगा। करीब एक लाख 16 हजार परिवार इससे लाभान्वित होंगे। इससे पहले होली के अवसर पर भी इसी तरह विधिवत प्रक्रिया करवाई गई थी, जिसके तहत लगभग 87 हजार लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए।

    उज्ज्वला योजना का उद्देश्य

    इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिला हितैषियों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना और घरेलू शिक्षा एवं स्वच्छता स्तर में वृद्धि करना है। जल्द बुकिंग कराने वाले और ईकेवाईसी कराए बिना छोड़े गए लाभार्थियों को अपना लाभ गंवाना पड़ सकता है। इसलिए शासन की ओर से हर ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

    अंत में जिला पूर्ति अधिकारियों का संदेश है कि उज्ज्वला योजना के तहत युवतियों और महिलाओं को अधिकार सुरक्षित है। ईकेवाईसी कराकर समय पर बुकिंग कराने में ही उनका दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर सुनिश्चित होगा।

