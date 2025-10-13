प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंत, तीन बच्चों की मां ने प्रेमी संग मिलकर पति की कराई हत्या; ऐसे रची मौत की साजिश

डिजिटल डेस्क, अलीगढ़: उत्तर-प्रदेश के अलीगढ़ में प्रेम प्रसंग के चलते एक विवाहिता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। यह सनसनीखेज घटना गौंडा क्षेत्र के कलुआ गांव की है। मृतक की पहचान हरिप्रसाद के बेटे रिंकू के रूप में हुई है, जो पेशे से राजमिस्त्री था।

ऐसे रची हत्या की साजिश जानकारी के अनुसार, रिंकू की पत्नी ब्रजेश का मुरवार के एक क्लीनिक में इलाज चल रहा था। शनिवार को भी वह इलाज कराने क्लीनिक गई थी और करीब दो घंटे वहीं रुकी रही। इसके बाद महिला ने अपने पति रिंकू को फोन करके कहा कि वह आकर उसे घर ले जाए। इसी बीच उसने अपने प्रेमी को भी फोन किया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि महिला ने पहले से ही अपने प्रेमी को बुला रखा था।