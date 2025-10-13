प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंत, तीन बच्चों की मां ने प्रेमी संग मिलकर पति की कराई हत्या; ऐसे रची मौत की साजिश

डिजिटल डेस्क, अलीगढ़: उत्तर-प्रदेश के अलीगढ़ में प्रेम प्रसंग के चलते एक विवाहिता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। यह सनसनीखेज घटना गौंडा क्षेत्र के कलुआ गांव की है। मृतक की पहचान हरिप्रसाद के बेटे रिंकू के रूप में हुई है, जो पेशे से राजमिस्त्री था।
जानकारी के अनुसार, रिंकू की पत्नी ब्रजेश का मुरवार के एक क्लीनिक में इलाज चल रहा था। शनिवार को भी वह इलाज कराने क्लीनिक गई थी और करीब दो घंटे वहीं रुकी रही। इसके बाद महिला ने अपने पति रिंकू को फोन करके कहा कि वह आकर उसे घर ले जाए। इसी बीच उसने अपने प्रेमी को भी फोन किया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि महिला ने पहले से ही अपने प्रेमी को बुला रखा था।
रिंकू जब पत्नी और बेटी को बाइक पर बैठाकर घर जा रहा था, तभी गांव रफायतपुर के पास बाइक सवार हमलावर आया। आरोपी ने रिंकू के पेट में तमंचा सटाकर गोली मार दी। गोली लगते ही रिंकू सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और घायल को निजी वाहन से जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, लेकिन देर रात उसने दम तोड़ दिया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। पुलिस को मृतक की पत्नी पर ही शक हुआ और कॉल डिटेल निकालने पर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।
कॉल रिकॉर्ड्स से पता चला कि महिला ने जिस क्लीनिक में इलाज कराया, वहीं के कंपाउंडर के फोन से दो कॉल की थीं। एक अपने पति रिंकू को बुलाने के लिए और दूसरी अपने प्रेमी को, जो गोली चलाने वाला निकला। जांच में यह भी सामने आया कि महिला का आरोपी से पिछले डेढ़ साल से प्रेम संबंध था और वह अक्सर उसके घर आता-जाता था।
यह भी पढ़ें- UP Crime: आधी रात बुलाकर प्रेमी ने की हैवानियत, दुष्कर्म के बाद गला मरोड़कर की निर्मम हत्या
हत्या के बाद आरोपी अपने गांव जाकर खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन सुबह फरार हो गया। पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी है। सीओ इगलास महेश कुमार ने बताया कि कॉल डिटेल्स के आधार पर काफी साक्ष्य मिल चुके हैं। महिला से पूछताछ की जा रही है और प्रेम प्रसंग की पुष्टि हुई है। सोमवार को महिला को जेल भेजा जा सकता है।
यह भी पढ़ें- UP Crime: सोशल मीडिया पोस्ट बनी मौत का कारण, मुस्लिम युवती की फोटो डालने पर हिंदू युवक का बेरहमी से रेता गला
यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। तीन बच्चों की मां ब्रजेश ने प्रेम के अंधेपन में अपने ही पति की जिंदगी खत्म कर दी, जिससे परिवार और समाज दोनों स्तब्ध हैं।