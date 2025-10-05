हैवानियत की हदें पार...टॉफी का लालच देकर 4 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म, परिवार का ही युवक निकला आरोपी

डिजिटल डेस्क: यूपी के प्रयागराज के एक गांव में, रिश्तों को शर्मसार करते हुए, एक युवक ने अपने ही परिवार की 4 वर्षीय मासूम बच्ची को हैवानियत का शिकार बना डाला। बताया जाता है कि शनिवार की देर शाम, आरोपित युवक टॉफी दिलाने के बहाने मासूम बच्ची को एक कमरे में ले गया और अंदर बंद करके उसके साथ दुष्कर्म किया। जब बच्ची रोने और चीखने-चिल्लाने लगी, तो आरोपित उसे छोड़कर भाग निकला।

पीड़ित मासूम बच्ची को उसके स्वजनों ने खून से लथपथ अवस्था में पाया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया। बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए, उसे तुरंत एक निजी अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया।

अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर, आरोपित फरार

निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद, चिकित्सकों ने बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जहां उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। बालिका के परिवार के लोगों ने शनिवार देर रात इस जघन्य वारदात की जानकारी पुलिस को दी।

फरार आरोपी की तलाश जारी

मऊआइमा थाना प्रभारी पंकज अवस्थी ने इस संबंध में बताया कि घटना की तहरीर प्राप्त हो चुकी है और पुलिस की ओर से आरोपित के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित मासूम का पिता दिल्ली में रहकर काम करता है, जबकि परिवार के अन्य सदस्य खेती-बाड़ी करते हैं। पुलिस आरोपित को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है। यह घटना समाज के नैतिक पतन और बच्चों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है।