प्रयागराज माघ मेला: सेक्टर-5 के टेंट में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू, पत्नी को बचाने के प्रयास में पति झुलसा

डिजिटल डेस्क। प्रयागराज में आयोजित माघ मेले से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां आस्था के केंद्र में अचानक लगी आग ने सब कुछ राख कर दिया। संगम तट पर लगे काली मार्ग सेक्टर पांच स्थित एक धार्मिक शिविर में मंगलवार शाम भीषण आग लग गई, जिससे श्रद्धालुओं के बीच हड़कंप मच गया।

धार्मिक शिविर में मची अफरातफरी गारापुर (थरवई) के निवासी भरत शंकर शुक्ला ने 'रामनाम एवं मानस प्रचार संघ' के तहत 'नामायन शुक्ला धाम' नाम से अपना शिविर लगाया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना उस समय हुई जब भरत शंकर शिविर के बाहर कुछ लोगों के साथ अलाव ताप रहे थे। उनकी 58 वर्षीय पत्नी, संतोष शुक्ला, उस समय टेंट के भीतर ही मौजूद थीं। तभी अचानक टेंट की छतों से लपटें उठने लगीं।

लाखों की नकदी और सामान जलकर राख आग इतनी तेजी से फैली कि जब तक लोग कुछ समझ पाते, दो टेंट पूरी तरह जलकर खाक हो गए। पीड़ित परिवार के अनुसार, इस अग्निकांड में टेंट के भीतर रखे एक लाख रुपये नकद और गृहस्थी का सारा सामान जल गया। आग लगते ही सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र की बिजली काट दी गई, जिससे अफरातफरी और बढ़ गई। यह भी पढ़ें- अगले 54 वर्षों तक 15 जनवरी को ही मनेगी मकर संक्रांति, जानिए इसके पीछे का खगोलीय विज्ञान फायर ब्रिगेड ने पाया काबू आसपास मौजूद श्रद्धालुओं और शिविर संचालकों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह बुझाया। गनीमत यह रही कि संतोष शुक्ला को समय रहते टेंट से बाहर निकाल लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।