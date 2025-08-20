UP News: टीसी ने पर्स से रुपये निकाले, जंगल में उतारा; ट्रेन यात्रा के दौरान हेड कांस्टेबल की पत्नी से बदसलूकी

डिजिटल डेस्क: फर्रुखाबाद में ट्रेन यात्रा के दौरान एक महिला के साथ हुई घटना ने रेल प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हेड कांस्टेबल की पत्नी ने आरोप लगाया है कि 30 जुलाई को कानपुर से छपरा-मथुरा एक्सप्रेस में सफर करते समय रेलवे टीसी अरविंद कुमार ने उनसे 1400 रुपये छीन लिए और उन्हें व उनके बेटे को फर्रुखाबाद स्टेशन पर उतरने नहीं दिया। इसके बाद लगभग 80 किलोमीटर दूर जंगल में उतार दिया गया।
जानकारी के मुताबिक, झांसी निवासी एक हेड कांस्टेबल का परिवार फर्रुखाबाद पुलिस लाइन में तैनाती के चलते शहर के मुहल्ला कादरी गेट पर रह रहा है। हेड कांस्टेबल की पत्नी ने GRP थाने में तहरीर दी है कि उनके पास सामान्य श्रेणी की टिकट थी। भीड़ की वजह से वह सामान्य कोच में नहीं चढ़ पाईं और एस-1 कोच में बैठ गईं।
महिला का आरोप है कि ट्रेन चलने के बाद टीसी अरविंद ने दरवाजा घेर लिया और उन्हें व उनके पुत्र को फर्रुखाबाद स्टेशन पर उतरने नहीं दिया। इस दौरान टीसी और उसके दो साथियों ने पर्स से 1400 रुपये निकाल लिए। महिला का कहना है कि विरोध करने पर उन्हें जबरन ट्रेन से लगभग 80 किलोमीटर दूर सुनसान जंगल में उतार दिया गया।
घटना की शिकायत एसपी जीआरपी आगरा तक पहुंची। आदेश मिलने पर जीआरपी फर्रुखाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। विवेचक उपनिरीक्षक नरेश कुमार के अनुसार 17 अगस्त की रात मुकदमा दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी टीसी अरविंद कुमार कानपुर निवासी बताया गया है।
