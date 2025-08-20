UP Crime: प्रेम प्रसंग बना मौत की वजह, बेटी के रिश्ते से नाखुश परिजनों ने युवक को घर बुलाकर कुल्हाड़ी से काट डाला

डिजिटल डेस्क: कौशांबी जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बेटी के प्रेम विवाह से नाराज परिजनों ने प्रेमी युवक को धोखे से घर बुलाकर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी। मृतक की पहचान अंकुर सरोज (20) निवासी रतगहां गांव के रूप में हुई है। पुलिस ने शव बरामद कर लिया और दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है।

जानकारी के अनुसार, राकेश कुमार सरोज का बेटा अंकुर मजदूरी करके घर का भरण-पोषण करता था। गांव की एक किशोरी से उसका प्रेम संबंध था। परिवार की नाराजगी के बावजूद करीब पांच महीने पहले दोनों ने भागकर मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया था। इसके बाद दोनों अपने-अपने घर लौट आए थे।