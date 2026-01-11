यूपी में जारी हुई SIR Draft Voter List 2026, यहां ऐसे चेक करें अपना नाम, जानें पूरी प्रक्रिया

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026 के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision– SIR) ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग के निर्देश पर मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने यह ड्राफ्ट सूची प्रकाशित की। इसके जारी होते ही बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटने की खबर से प्रदेशभर में हलचल मच गई है।

अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल है या नहीं, तो आप ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से इसकी जांच कर सकते हैं। वहीं, नाम नहीं होने की स्थिति में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी दिया गया है।

SIR प्रक्रिया में हटाए गए 2.89 करोड़ मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 2026 में प्रदेशभर से करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इनमें मृत्यु, राज्य से बाहर स्थानांतरण, एक से अधिक जगह पंजीकरण, लंबे समय से अनुपस्थित रहना या निर्धारित फॉर्म जमा न करना जैसे कारण शामिल हैं। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया 4 नवंबर 2025 से शुरू होकर 26 दिसंबर 2025 तक चली। इस दौरान कई बार समय-सीमा भी बढ़ाई गई। पूरी प्रक्रिया में प्रदेश के करीब 15.44 करोड़ मतदाताओं की गहन जांच की गई। चुनाव आयोग की ओर से हटाए गए मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे। नोटिस मिलने के बाद वे 6 फरवरी 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। क्या बोले मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि जिन मतदाताओं का पता नहीं चल पाया या जो लापता पाए गए और जिनके नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं, उन्हें दोबारा नाम जुड़वाने के लिए 2003 की एसआईआर सूची में शामिल होने का प्रमाण या फिर चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कोई अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।