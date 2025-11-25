SIR प्रक्रिया हुई आसान, अब मोबाइल से भरें ऑनलाइन फॉर्म, EPIC नंबर से आवेदन की स्थिति करें ट्रैक

डिजिटल डेस्क: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया इन दिनों तेज गति से आगे बढ़ रही है। BLO लगातार घर-घर पहुंचकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध करा रहे हैं और भरे हुए प्रपत्र एकत्रित कर रहे हैं। वहीं निर्वाचन आयोग ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एसआईआर फॉर्म (SIR Form Online Filing Guide) को ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है, जिससे मतदाताओं को समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। यदि किसी मतदाता का मोबाइल नंबर उसके वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) से लिंक है, तो वह अपने मोबाइल फोन से ही एसआईआर फॉर्म भरकर सबमिट कर सकता है।

ऑनलाइन ऐसे भरें एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म (वोटर डाट ईसीआई डाट जीओवी डाट इन) पोर्टल पर उपलब्ध है। फॉर्म को शुरू करने के लिए सबसे पहले ईपिक नंबर (EPIC Number) भरना होता है। यदि मतदाता पहले से पंजीकृत है, तो उसकी पूरी जानकारी स्क्रीन पर स्वतः नजर आ जाती है, जिससे फॉर्म भरने में समय कम लगता है। वहीं, जो नए मतदाता हैं या जिनका नाम पहले सूची में दर्ज नहीं है, उनके लिए नए फॉर्म का विकल्प भी दिया गया है। ऑनलाइन प्रक्रिया में नाम, आयु, लिंग, पता जैसी जानकारी भरनी होती है, जिसे आवश्यकता होने पर संशोधित भी किया जा सकता है। सभी विवरण भरने के बाद पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो अपलोड कर फॉर्म को सबमिट करना होता है।