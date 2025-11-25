SIR प्रक्रिया हुई आसान, अब मोबाइल से भरें ऑनलाइन फॉर्म, EPIC नंबर से आवेदन की स्थिति करें ट्रैक

मेरी खबरें
    SIR Form Online Filing Guide: विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया इस बार पहले से अधिक तेज और सुविधाजनक बन गई है। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को घर-घर फॉर्म उपलब्ध कराने के साथ ही इसे ऑनलाइन भरने की सुविधा भी जारी की है। यदि मोबाइल नंबर वोटर आईडी से लिंक है, तो मतदाता बिना किसी परेशानी के अपने मोबाइल से ही फॉर्म भर सकता है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 25 Nov 2025 05:15:51 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 25 Nov 2025 05:15:51 PM (IST)
    SIR Update: मतदाता अपने मोबाइल से ऑनलाइन SIR फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं।

    HighLights

    1. बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे सत्यापन।
    2. सबमिट पर तुरंत साक्ष्य रसीद उपलब्ध।
    3. CSC संचालकों को सहयोग हेतु लगाया ।

    डिजिटल डेस्क: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया इन दिनों तेज गति से आगे बढ़ रही है। BLO लगातार घर-घर पहुंचकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध करा रहे हैं और भरे हुए प्रपत्र एकत्रित कर रहे हैं। वहीं निर्वाचन आयोग ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एसआईआर फॉर्म (SIR Form Online Filing Guide) को ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है, जिससे मतदाताओं को समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। यदि किसी मतदाता का मोबाइल नंबर उसके वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) से लिंक है, तो वह अपने मोबाइल फोन से ही एसआईआर फॉर्म भरकर सबमिट कर सकता है।

    ऑनलाइन ऐसे भरें एसआईआर फॉर्म

    ऑनलाइन फॉर्म (वोटर डाट ईसीआई डाट जीओवी डाट इन) पोर्टल पर उपलब्ध है। फॉर्म को शुरू करने के लिए सबसे पहले ईपिक नंबर (EPIC Number) भरना होता है। यदि मतदाता पहले से पंजीकृत है, तो उसकी पूरी जानकारी स्क्रीन पर स्वतः नजर आ जाती है, जिससे फॉर्म भरने में समय कम लगता है। वहीं, जो नए मतदाता हैं या जिनका नाम पहले सूची में दर्ज नहीं है, उनके लिए नए फॉर्म का विकल्प भी दिया गया है। ऑनलाइन प्रक्रिया में नाम, आयु, लिंग, पता जैसी जानकारी भरनी होती है, जिसे आवश्यकता होने पर संशोधित भी किया जा सकता है। सभी विवरण भरने के बाद पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो अपलोड कर फॉर्म को सबमिट करना होता है।


    उप जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि यदि कोई मतदाता ऑनलाइन माध्यम से गणना प्रपत्र भरकर दस्तावेज अपलोड करता है, तो बीएलओ उसके घर जाकर सत्यापन करेंगे। इससे मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी।

    आवेदन की स्थिति मोबाइल से करें ट्रैक

    ऑनलाइन एसआईआर फॉर्म सबमिट करने के तुरंत बाद मतदाता को साक्ष्य रसीद और एक रेफरेंस नंबर प्रदान किया जाता है। इस रेफरेंस नंबर की सहायता से आवेदक कभी भी अपने आवेदन की स्थिति मोबाइल पर ट्रैक कर सकता है। एसआईआर प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र नागरिक का मताधिकार सुरक्षित रहे और मतदाता सूची पूरी तरह अद्यतन हो।

    बीएलओ की सहायता के लिए जनपद के सभी जनसेवा केंद्र (CSC) और कामन सर्विस सेंटर के संचालकों को भी इस प्रक्रिया में लगाया गया है। ये संचालक मतदाताओं के गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरने में सहयोग करेंगे। जिन संचालकों द्वारा सहयोग नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। अब बड़ी संख्या में मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने लगे हैं, जिन्हें ऑनलाइन प्रणाली में फीड किया जा रहा है।

    कुछ बीएलओ मोबाइल एप के माध्यम से डाटा फीड कर रहे हैं, जबकि कई बीएलओ ऑनलाइन प्रक्रिया में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इस समस्या की जानकारी मिलने पर जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री के निर्देश पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा अपर जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह ने ई-डिस्ट्रिक मैनेजर ब्रजेश यादव और कामन सर्विस सेंटर के प्रबंधक ब्रजेश तिवारी के साथ बैठक की। बैठक में तकनीकी सहायता बढ़ाने और बीएलओ की समस्याओं के समाधान पर विशेष चर्चा की गई, ताकि एसआईआर प्रक्रिया बिना किसी बाधा के जारी रह सके।

