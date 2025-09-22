UP में 30 हजार शिक्षकों की भर्ती पर लटकी तलवार, सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के दिए निर्देश

डिजिटल डेस्क। यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित विषय के 29,334 पदों की भर्ती (UP Shikshak Bharti) फिर से अटक गई है। अभ्यर्थी लंबे समय से काउंसलिंग कराकर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक चली इस कानूनी जंग में फैसला अभ्यर्थियों के पक्ष में आया, लेकिन विभागीय सुस्ती के चलते प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है।

विज्ञापन जारी करने की कार्रवाई रुकी परिषद सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) से रिक्त पदों का आरक्षणवार ब्यौरा मांगा था। अधिकांश जिलों से विवरण प्राप्त हो चुका है, लेकिन गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, जौनपुर, झांसी, ललितपुर और बलिया से रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इसी वजह से विज्ञापन जारी करने की कार्यवाही रुकी हुई है।