डिजिटल डेस्क, लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर इस समय तनातनी चल रही है। इन सबके बीच सपा ने अगला कदम उठाया और पांच प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। इन पांच प्रत्याशियों में चार मौजूदा विधायक है।

सपा की घोषणा के बाद कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया है। सांसद इमरान मसूद ने इस कदम पर सवाल उठाते हुए सपा के रुख पर निशाना साधा है, वहीं कांग्रेस ने गठबंधन को लेकर अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि वह अखिलेश यादव को यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, लेकिन सीट शेयरिंग में 100 से कम सीटों पर समझौता नहीं करेगी।