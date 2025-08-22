UP Crime: शराबी पति से विवाद में फूटा पत्नी का गुस्सा, कील लगे डंडे से कर दी हत्या

यूपी डेस्क, नई दिल्ली। उन्नाव जिले के अजगैन गांव में आधी रात को हुआ पति-पत्नी का झगड़ा खौफनाक वारदात में बदल गया। शराब के नशे में घर लौटे 45 वर्षीय राजेश कुमार और उसकी पत्नी कामिनी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। विवाद इतना बढ़ा कि पत्नी ने गुस्से में पति पर कील लगे डंडे से कई वार कर दिए। गंभीर चोट लगने से राजेश की मौके पर ही मौत हो गई।

गांव में मची सनसनी गुरुवार सुबह जब ग्रामीणों ने घर के बरामदे में राजेश का खून से लथपथ शव पड़ा देखा तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। परिवार के लोगों ने हत्या की आशंका जताई और पत्नी कामिनी व बेटी पर आरोप लगाए।