    UP Crime: शराबी पति से विवाद में फूटा पत्नी का गुस्सा, कील लगे डंडे से कर दी हत्या

    उन्नाव जिले में शराब के नशे में घर आए पति और पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ा कि पत्नी ने गुस्से में कील लगे डंडे से पति के सिर पर वार कर दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सुबह शव मिलने पर गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 03:47:00 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 03:47:22 AM (IST)
    UP Crime: शराबी पति से विवाद में फूटा पत्नी का गुस्सा, कील लगे डंडे से कर दी हत्या
    यूपी में शराबी पति की पत्नी ने की हत्या

    यूपी डेस्क, नई दिल्ली। उन्नाव जिले के अजगैन गांव में आधी रात को हुआ पति-पत्नी का झगड़ा खौफनाक वारदात में बदल गया। शराब के नशे में घर लौटे 45 वर्षीय राजेश कुमार और उसकी पत्नी कामिनी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। विवाद इतना बढ़ा कि पत्नी ने गुस्से में पति पर कील लगे डंडे से कई वार कर दिए। गंभीर चोट लगने से राजेश की मौके पर ही मौत हो गई।

    गांव में मची सनसनी

    गुरुवार सुबह जब ग्रामीणों ने घर के बरामदे में राजेश का खून से लथपथ शव पड़ा देखा तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। परिवार के लोगों ने हत्या की आशंका जताई और पत्नी कामिनी व बेटी पर आरोप लगाए।

    पत्नी ने किया गुनाह कबूल

    पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। वहां कामिनी ने खुद स्वीकार किया कि उसने ही अपने पति की हत्या की है। उसका कहना था कि पति अक्सर शराब के नशे में मारपीट करता था। बुधवार रात भी झगड़े के दौरान उसने गुस्से में डंडा उठाकर पति पर वार कर दिया। डंडे में लगे नुकीले कीले से राजेश की आंख और सिर पर गंभीर चोट आई, जिससे उसकी मौत हो गई।

    पुलिस की कार्रवाई

    सीओ अरविंद कुमार चौरसिया ने बताया कि मुंबई से लौटने के बाद राजेश और कामिनी के बीच अक्सर विवाद होते थे। घटना वाली रात भी यही हुआ। हत्या का मुकदमा दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है।

    यह सनसनीखेज वारदात गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग दंपती के रिश्ते में चल रहे तनाव को इसकी बड़ी वजह मान रहे हैं।

